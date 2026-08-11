Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачене також для жінок.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області продовжують пропонувати мешканці Одеси, які готові безоплатно прихистити людей, котрі через війну були змушені залишити власні домівки, пише Politeka.net.

Наразі доступно кілька варіантів поселення. Умови відрізняються, тому всі деталі майбутнім мешканцям радять заздалегідь узгодити з власниками.

Одна з пропозицій розташована на проспекті Князя Володимира Великого. Окрему кімнату в трикімнатній квартирі готові надати самотній жінці віком від 60 до 70 років.

Помешкання має необхідні побутові зручності. Крім того, господарі готові посприяти в оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант знаходиться на вулиці Жуковського. Там пропонують кімнату у двокімнатній квартирі, де вже мешкає 68-річна жінка.

Власниця зазначає, що допомога з доглядом їй не потрібна. Натомість вона шукає сусідку для спільного проживання та регулярного спілкування.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачене також для жінок, які втратили власну оселю, не мають близьких родичів та потребують постійного прихистку. Для них доступні окремі кімнати без оплати оренди.

Перед заселенням варто обговорити термін перебування, умови побуту, правила проживання та інші важливі моменти. Такий підхід допоможе уникнути можливих суперечок у майбутньому.

Список пропозицій регулярно змінюється. Через високий попит вільні місця можуть швидко займати, тому зацікавленим людям радять своєчасно зв’язуватися з власниками.

Перед зверненням варто заздалегідь підготувати необхідні документи та уточнити актуальність пропозиції у власника.

Джерело: Допомагай

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