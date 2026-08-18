Доплати для пенсіонерів у Харківській області доступні не для всіх літніх українців, а для тих, хто належить до певних критеріїв.

Частина пенсіонерів у Харківській області може розраховувати на додаткову доплату до пенсії після досягнення певного віку, пише Politeka.net.

Така надбавка призначається автоматично, якщо людина відповідає встановленим вимогам.

Як пише ПФУ, для пенсіонерів віком від 75 до 79 років максимальний розмір вікової доплати становить 456 гривень на місяць. Як зазначають у Пенсійному фонді України, звертатися із заявою для її призначення не потрібно — виплату нараховують автоматично на підставі наявних у фонду даних.

Скільки доплачують пенсіонерам різного віку

Розмір вікової доплати для пенсіонерів у Харківській області поступово збільшується після досягнення людиною певного віку. Наразі передбачені такі максимальні суми:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Тобто після 75-річчя пенсіонеру не призначають абсолютно нову виплату. Якщо він уже отримував вікову надбавку після 70 років, її розмір переглядають відповідно до нової вікової категорії. Такий самий принцип діє після досягнення 80 років.

Коли починається виплата

Має значення не лише сам факт досягнення 75-річного віку, а й конкретна дата народження.

Якщо пенсіонеру виповнилося 75 років у середині місяця, надбавку за цей місяць розраховують не за повний період, а пропорційно кількості днів від дати досягнення відповідного віку до кінця місяця.

Починаючи з наступного місяця, за умови збереження права на виплату, надбавка нараховується вже у повному визначеному розмірі.

Хто може залишитися без підтримки

Попри автоматичне призначення, вікова доплата для пенсіонерів у Харківській області передбачена не для всіх пенсіонерів відповідної вікової категорії. Однією з головних умов є розмір пенсії.

Вікова надбавка передбачена для тих, у кого загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за встановлений поріг, права на таку доплату немає.

Водночас максимальна сума виплати визначається формулюванням «до 456 гривень». Це означає, що пенсіонер не обов'язково отримуватиме всю зазначену суму. Якщо повна надбавка призведе до перевищення встановленого граничного розміру пенсії, її можуть визначити у меншому обсязі.

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