Доплаты для пенсионеров в Харьковской области доступны не всем пожилым украинцам, а тем, кто относится к определенным критериям.

Часть пенсионеров в Харьковской области может рассчитывать на дополнительную доплату к пенсии по достижении определенного возраста, пишет Politeka.net.

Такая прибавка назначается автоматически, если человек отвечает установленным требованиям.

Как пишет ПФУ, для пенсионеров от 75 до 79 лет максимальный размер возрастной доплаты составляет 456 гривен в месяц. Как отмечают в ПФУ, обращаться с заявлением для его назначения не нужно — выплату начисляют автоматически на основании имеющихся у фонда данных.

Сколько доплачивают пенсионерам всех возрастов

Размер возрастной доплаты для пенсионеров в Харьковской области постепенно увеличивается по достижении человеком определенного возраста. В настоящее время предусмотрены следующие максимальные суммы:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет - до 456 гривен;

от 80 лет - до 570 гривен.

То есть после 75-летия украинцу не назначают совершенно новую выплату. Если он уже получал возрастную надбавку после 70 лет, ее размер пересматривается в соответствии с новой возрастной категорией. Такой же принцип действует по достижении 80 лет.

Когда начинается выплата

Имеет значение не только факт достижения 75-летнего возраста, но и конкретная дата рождения.

Если украинцу исполнилось 75 лет в середине месяца, надбавку за этот месяц рассчитывают не за полный период, а пропорционально количеству дней со дня достижения соответствующего возраста до конца месяца.

Начиная со следующего месяца, при сохранении права на выплату, надбавка начисляется уже в полном определенном размере.

Кто может остаться без поддержки

Несмотря на автоматическое назначение возрастная доплата для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена не для всех пенсионеров соответствующей возрастной категории. Одним из основных условий является размер пенсии.

Возрастная надбавка предусмотрена для тех, у кого общий размер пенсионной выплаты не превышает 10340,35 гривны. Если пенсия больше установленного порога, права на такую ​​доплату нет.

В то же время, максимальная сумма выплаты определяется формулировкой «до 456 гривен». Это означает, что пенсионер не обязательно будет получать всю указанную сумму. Если полная надбавка приведет к превышению установленного предельного размера пенсии, то ее могут определить в меньшем объеме.

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