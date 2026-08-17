Перед обращением за денежной помощью для пенсионеров в Полтавской области следует проверить, есть ли все необходимые документы.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступно при соблюдении определенных условий и критериев отбора, пишет издание Politeka.net.

Украинцам, достигшим 80-летнего возраста, следует обратить внимание на возможность оформления государственной помощи по уходу. В то же время, сам по себе возраст не гарантирует ее назначения.

Как пояснили в ПФУ, при рассмотрении заявления учитывают состояние здоровья человека, потребность в постоянном постороннем уходе, а также возможность близких родственников оказывать необходимую поддержку.

Наличие у человека детей не означает автоматического отказа в выплате. Органы социальной защиты выясняют, действительно ли сын или дочь могут осуществлять уход, ведь жизненные обстоятельства в каждой семье могут быть разными.

В частности, денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области могут назначить, если дети:

сами достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность;

постоянно проживают вне Украины;

не имеют известного места нахождения;

по другим объективным причинам не могут обеспечивать уход за родителями.

В случае необходимости соответствующие обстоятельства придется подтвердить документально. Орган соцзащиты может запросить дополнительные справки или другие подтверждения.

В первую очередь человеку необходимо обратиться к семейному врачу. Если врач установит, что пациент нуждается в постоянной поддержке другого лица, он может направить его на осмотр врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Именно вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода является одним из ключевых документов для дальнейшего оформления помощи.

Для подачи заявления обычно понадобятся:

заявление о назначении помощи;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

пенсионное удостоверение;

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

право на доходы — если его потребуют;

дополнительные документы для подтверждения особых обстоятельств, если они необходимы.

Подготовленный пакет документов можно предоставить через ЦНАП или орган социальной защиты населения. После этого остается дождаться рассмотрения заявления и решения о назначении помощи.

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