Перерахунок пенсії в Харківській області для працюючих пенсіонерів може відбутися раніше за чергову індексацію, якщо після призначення виплати людина продовжила офіційно працювати та накопичила необхідний страховий стаж, повідомляє видання Politeka.net.

Право на перегляд виникає, якщо після призначення або попереднього коригування виплати громадянин набув щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Ще одна підстава — минуло два роки від моменту призначення коштів або останньої зміни. Навіть якщо за цей період стажу накопичилося менше, це не обов’язково позбавляє пенсіонера можливості скористатися правом на оновлення суми.

Розмір доплати розраховують індивідуально. До уваги беруть тривалість стажу, отриманого після виходу на заслужений відпочинок, а також офіційний заробіток, із якого роботодавець сплачував страхові внески.

У більшості випадків Пенсійний фонд проводить процедуру автоматично. Водночас за наявності необхідних умов людина може самостійно звернутися із заявою, не очікуючи наступного автоматичного перегляду.

Перед поданням документів варто перевірити, чи була робота офіційною, чи сплачувався ЄСВ та чи внесли відповідні відомості до державного реєстру.

Дані про страховий стаж і сплачені внески доступні в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Там можна з’ясувати, чи вже виникло право на зміну виплати.

Варто враховувати, що фіксованої надбавки для всіх одержувачів немає. Остаточний розмір залежить від кількості додаткових років стажу та офіційного доходу.

Таким чином, перерахунок пенсії в Харківській області може дозволити працевлаштованим пенсіонерам збільшити щомісячну виплату без очікування чергової індексації, якщо вони відповідають установленим вимогам.

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