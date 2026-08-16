Перерасчет пенсии в Харьковской области для работающих пенсионеров может произойти раньше очередной индексации, если после назначения выплаты человек продолжил официально работать и накопил необходимый страховой стаж, сообщает издание Politeka.net.

Право на пересмотр возникает, если после назначения или предварительной корректировки выплаты гражданин получил не менее 24 месяцев страхового стажа .

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Еще одно основание — прошло два года с момента назначения средств или последнего изменения. Даже если за этот период стажа накопилось меньше, это не обязательно лишает пенсионера возможности воспользоваться правом на обновление суммы.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Внимают продолжительность стажа, полученного после выхода на заслуженный отдых, а также официальный заработок, с которого работодатель платил страховые взносы.

В большинстве случаев Пенсионный фонд проводит процедуру автоматически. В то же время при наличии необходимых условий человек может самостоятельно обратиться с заявлением, не дожидаясь следующего автоматического пересмотра.

Перед подачей документов следует проверить, была ли работа официальной, уплачивался ли ЕСВ и внесли ли соответствующие сведения в государственный реестр.

Данные о страховом стаже и уплаченных взносах доступны в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда. Там можно выяснить, возникло ли уже право на изменение выплаты.

Следует учитывать, что фиксированной надбавки для всех получателей нет. Окончательный размер зависит от количества дополнительных лет стажа и дохода.

Таким образом, перерасчет пенсии в Харьковской области может позволить трудоустроенным пенсионерам увеличить ежемесячную выплату без ожидания очередной индексации, если они отвечают установленным требованиям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Пенсионерам в Харьковской области пообещали новую денежную помощь: что о ней известно

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как можно получить убежище на год.