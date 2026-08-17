Прогноз погоды в Харькове на неделю с 18 по 24 августа отмечает преобладание солнца.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 18 по 24 августа предполагает преимущественно сухой период с температурой до +36°C, сообщает Politeka.

Значительных осадков в течение большинства дней не ожидается.

Во вторник, 18 августа, ночью будет около +20°C, а днем ​​воздух прогреется до +32°C. Утро начнется с ясного неба, однако ближе к дню облачность увеличится. Вероятность дождя будет оставаться минимальной.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

19 августа температура в темное время суток составит около +19°C, днем ​​- до +24°C. В течение дня небо будет преимущественно затянуто облаками, а к вечеру возможны прояснения. Осадки маловероятны.

20 августа ночью ожидается до +16°C. После обеда столбики термометров поднимутся до +28°C. Утром и вечером минует ясное небо, днем ​​появится облачность.

21 августа станет заметно теплее. Ночью прогнозируют +19°C, утром около +24°C, а максимальная температура днем ​​достигнет +33°C. В течение суток будет ясная погода, без существенных осадков.

22 августа может стать самым жарким днем ​​этого периода. Утром температура достигнет +27°C, а днем ​​около +36°C. Небо будет чистым, риск дождя незначителен.

23 августа жара сохранится. Ночью ожидается +21°C, утром – +25°C, после обеда – до +33°C. Солнечная погода будет держаться почти весь день, хотя к вечеру вероятность осадков несколько увеличится.

24 августа будет прохладнее: ночные показатели составят около +20°C, дневные - до +30°C. Синоптические данные указывают на безоблачное небо. Во второй половине суток шанс дождя вырастет, однако основной сценарий остается сухим.

В целом, прогноз погоды в Харькове на неделю с 18 по 24 августа указывает на преобладание солнца, умеренного ветра и высоких температур. Больше всего тепло ожидается 22 августа - до +36°C.

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