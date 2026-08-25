Графіки відключення світла у Запоріжжі 26 та 27 серпня передбачають масштабні планові та термінові ремонтні роботи — без електроенергії залишаться десятки вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі 25 та 26 серпня вже оприлюднили раніше — тепер енергетики опублікували новий перелік адрес, які знеструмлять 26 та 27 серпня 2026 року через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго», оприлюднивши оновлені графіки відключення світла у Запоріжжі 26 та 27 серпня. Фахівці проводитимуть як планові, так і термінові ремонти електрообладнання.

У вівторок, 26 серпня, знеструмлення відбуватимуться з 09:00 до 17:00. У межах планового ремонту без світла залишаться мешканці вулиць Аматорської, Андрія Лободи, Василя Стефаника, Виробничої, Дніпровські пороги, Зачиняєва, Історичної, Карпенка-Карого, Компресорної, Комунальної, Листопрокатної, Медичної, Молодіжної, Павлокічкаської, Петра Сагайдачного, Рекордної, Скворцова, Фортечної та Харчової, а також низки провулків — Барвінкового, Куп'янського, Сторожового, Успішного та Чистого.

Окремо 26 серпня з 09:00 до 17:00 заплановано терміновий ремонт на вулицях Михайла Білинського, Сонячній і в провулках Великому та Кінцевому. Крім того, з 10:00 до 17:00 відбудеться ще один етап планових робіт, який охопить вулиці Байди, Бомбейську, Бориспільську, Буковинську, Гетьмана Скоропадського, Житню, Зачиняєва, Інженера Веденеєва, Куреневу, Михайла Коцюбинського, Оберегову, Ольги Джигурди, Ольги Кобилянської, Піщану, Рильського, Сергія Синенка, Славутича, Талаліхіна, Тичини та провулки Арабатський, Батуринський, Пам'ятний і Понтонний.

У середу, 27 серпня, терміновий ремонт триватиме з 09:00 до 17:00. Знеструмлення торкнуться мешканців вулиць Батарейної, Білогорської, Вахтової, Високогірної, Віктора Ляшенка, Володарської, Вузькоколійної, Євгена Адамцевича, Єднання, Закарпатської, Знаменської, Ігоря Сікорського, Кедрової, Костя Гордієнка, Легендарної, Літньої, Маршової, Митрополита Шептицького, Олени Пчілки, Продольної, Саперної, Сланцевої, Стратосферної, Тернівської, Технічної, Успінської, Ялинкової, а також провулків Деснянського та Знаменського.

Що робити під час планових знеструмлень

Енергетики рекомендують заздалегідь підготуватися до відключень: зарядити телефони та павербанки, забезпечити запас води, від'єднати від мережі чутливу техніку. Уточнити інформацію щодо конкретної адреси можна на офіційних ресурсах «Запоріжжяобленерго» або за телефоном кол-центру.

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