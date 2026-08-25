Графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа предусматривают масштабные плановые и срочные ремонтные работы — без электроэнергии останутся десятки улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Запорожье 25 и 26 августа уже обнародовали ранее — теперь энергетики опубликовали новый перечень адресов, которые обесточат 26 и 27 августа 2026 года в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго», опубликовав обновленные графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа. Специалисты будут проводить как плановые, так и срочные ремонты электрооборудования.

Во вторник, 26 августа, обесточивания будут происходить с 09:00 до 17:00. В рамках планового ремонта без света останутся жители улиц Аматорской, Андрея Лободы, Василия Стефаника, Производственной, Днепровские пороги, Зачиняева, Исторической, Карпенко-Карого, Компрессорной, Коммунальной, Листопрокатной, Медицинской, Молодежной, Павлокичкасской, Петра Сагайдачного, Рекордной, Скворцова, Крепостной и Пищевой, а также ряда переулков — Барвинкового, Купянского, Сторожевого, Успешного и Чистого.

Отдельно 26 августа с 09:00 до 17:00 запланирован срочный ремонт на улицах Михаила Белинского, Солнечной и в переулках Большом и Конечном. Кроме того, с 10:00 до 17:00 состоится еще один этап плановых работ, который охватит улицы Байды, Бомбейскую, Бориспольскую, Буковинскую, Гетмана Скоропадского, Житнюю, Зачиняева, Инженера Веденеева, Куреневу, Михаила Коцюбинского, Береговую, Ольги Джигурды, Ольги Кобылянской, Песчаную, Рыльского, Сергея Синенко, Славутича, Талалихина, Тычины и переулки Арабатский, Батуринский, Памятный и Понтонный.

В среду, 27 августа, срочный ремонт продлится с 09:00 до 17:00. Обесточивания коснутся жителей улиц Батарейной, Белогорской, Вахтовой, Высокогорной, Виктора Ляшенко, Володарской, Узкоколейной, Евгения Адамцевича, Единения, Закарпатской, Знаменской, Игоря Сикорского, Кедровой, Кости Гордиенко, Легендарной, Летней, Маршевой, Митрополита Шептицкого, Елены Пчилки, Продольной, Саперной, Сланцевой, Стратосферной, Терновской, Технической, Успенской, Елочной, а также переулков Деснянского и Знаменского.

Что делать во время плановых отключений

Энергетики рекомендуют заранее подготовиться к отключениям: зарядить телефоны и павербанки, обеспечить запас воды, отключить от сети чувствительную технику. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальных ресурсах «Запорожьеоблэнерго» или по телефону колл-центра.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на неделю с 24 по 30 августа: в какие дни продлятся многочасовые обесточивания.

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