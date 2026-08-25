Карбонара — це класична італійська паста, яка виходить неймовірно кремовою без жодної краплі вершків. Секрет справжнього рецепта — у поєднанні яєць, сиру та смаженого гуанчале, які перетворюються на розкішний соус просто в мисці.

Чебуреки з капустою і грибами ми вже публікували — Карбонара — одна з найвідоміших страв італійської кухні, яка підкорює світ своєю оманливою простотою. Багато хто думає, що ця паста настільки кремова завдяки вершкам, але справжня карбонара готується зовсім без них. Секрет розкішного соусу — у поєднанні яєць, твердого сиру та жиру, що витоплюється з гуанчале під час обсмаження. Саме цей рецепт відтворює традиційний італійський спосіб приготування, який не соромно показати навіть італійцям.

Головна відмінність цього рецепта карбонари від багатьох інших — категорична відмова від вершків. Автор наголошує: вершки змінюють текстуру та смак страви, роблячи її важчою, тоді як справжня карбонара залишається кремовою, але легкою — без відчуття жирної плівки в роті.

Інгредієнти для карбонари

175 г гуанчале (можна замінити панчеттою або беконом у шматку), вага без шкірки

2 великих яйця

2 яєчних жовтки

100 г пармезану реджано, дрібно натертого (або пекоріно романо, чи звичайний пармезан)

1/4 чайної ложки чорного перцю

400 г спагеті

1 столова ложка кухонної/кошерної солі (для варіння пасти)

приблизно 120 мл води від варіння пасти (1/2 склянки)

1 зубчик часнику, дрібно подрібненого (опціонально)

для подачі: свіжа петрушка та тертий пармезан (опціонально)

Як приготувати карбонару: покроково

Наріжте гуанчале на скибочки завтовшки приблизно 0,5 см, а потім на товсті батончики.

Дрібно натріть пармезан реджано або пекоріно за допомогою терки.

У великій мисці збийте яйця, жовтки, тертий сир і чорний перець. Миска має бути великою, бо пізніше саме в ній ви змішаєте гарячу пасту з соусом, не готуючи на плиті — це головний секрет, щоб яйця не перетворилися на яєчню.

Доведіть до кипіння 4 літри води з 1 столовою ложкою солі. Відваріть спагеті за інструкцією на упаковці до стану, коли паста тверда, але повністю пропечена (al dente).

Перед тим як зливати воду, обов'язково відлийте приблизно 240 мл (одну склянку) води від варіння пасти — вона знадобиться для соусу.

Поки паста вариться, обсмажте гуанчале до золотистого кольору. Олія не потрібна — гуанчале смажиться у власному жирі.

Викладіть гарячу зварену пасту прямо на сковороду з гуанчале та перемішайте, щоб спагеті вкрилися ароматним жиром.

Перекладіть гарячу пасту в миску з яєчно-сирною сумішшю, ретельно вискребаючи лопаткою весь жир зі сковороди — він надзвичайно цінний для смаку.

Додайте у миску приблизно 120 мл води від варіння пасти. Енергійно перемішуйте пасту держаком деревʼяної ложки протягом 30 секунд – 1 хвилини, обертаючи спагеті. На ваших очах водяста рідина перетвориться на кремовий соус карбонари.

Соус готовий, коли він більше не рідкий і не збирається на дні миски, а стає густим, кремовим і обгортає кожну спагетину.

Подача карбонари

Карбонару потрібно подавати одразу, у теплих тарілках — паста не чекає нікого! Прогріти тарілки можна, поставивши їх стосом у мікрохвильову пічку на 1 хвилину, або обливши гарячою водою. Це подовжує «життя» страви: поки паста тепла, соус залишається шовковистим, а щойно охолоджується — густне й втрачає текстуру. За бажанням прикрасьте страву свіжою петрушкою та додатковим тертим пармезаном.

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