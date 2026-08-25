Графики отключения света в Одесской области 26 и 27 августа обнародовали сразу несколько громад: из-за профилактических работ «ДТЭК Одесские электросети» временно будут отключать электроэнергию в селах и городах региона.

Графики отключений в Одесской области на этой неделе снова расширились — энергетики проводят профилактические работы сразу в нескольких громадах региона. Как сообщает Великобуялыкский сельский совет, 26 августа без света останется село Великий Буялык Березовского района.

Там обесточивание запланировано с 09:00 до 19:00. Под него попадут жилые дома на улицах Болгарская, Первая, Успенская и Христо Ботева. В частности, на Болгарской отключат дома с 1 по 34, на Успенской — с 5 по 33, а на улице Христо Ботева — более двух десятков адресов.

Где еще будут отключать свет 26 августа

Профилактические работы проведут также в городе Южное Одесского района. Как сообщили в Южненской городской территориальной громаде, 26 августа с 08:00 до 19:00 электроэнергии не будет по трем адресам: улица Заводская, 3–1/2, улица Иванова, 24 и шоссе Старониколаевское, 8.

За дополнительной информацией жителям советуют обращаться в кол-центр «ДТЭК Одесские электросети» по номеру +38 (066) 750 90 90.

Куяльницкая громада: перечень сел

Отдельно о профилактических работах предупредила Куяльницкая сельская территориальная громада. Графики отключения света в Одесской области 26 и 27 августа здесь охватывают села Гонората, Глубочек, Качуровка, Мардаровка, Нестоита, Новоселовка, Старая Кульна, Станиславка, Новый Мир, Вишневое, Великая Кондратовка, Оброчное, Федоровка, Ставки, Вестерничаны, Петровка и поселок Чубовка.

Работы выполняет АО «ДТЭК Одесские электросети» с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях. Для жителей сел Гонората и Глубочек отключение электроэнергии продлится с 08:00 до 20:00.

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