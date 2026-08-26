КП «Міськводоканал» попередив про аварійне відключення води в Сумах 26 серпня: з 10:00 без водопостачання залишаться мешканці кількох вулиць обласного центру та прилеглих провулків.

Відключення світла у Сумській області та інші комунальні проблеми уже встигли дошкулити містянам, а тепер КП «Міськводоканал» попередило про нове аварійне відключення — 26 серпня без води тимчасово залишаться мешканці кількох вулиць обласного центру.

Які вулиці у Сумах залишаться без води 26 серпня

Подачу води припинять сьогодні, 26 серпня, з 10:00. Як повідомляє КП «Міськводоканал», це пов'язано з виконанням аварійно-ремонтних робіт із заміни фасонних частин на системі центрального міського водопроводу.

Без водопостачання залишаться абоненти, які проживають на вулицях Чехова, Василя Симоненка, Івана Франка, Сім'ї Линтварьових, а також на прилеглих до них вулицях і провулках.

У комунальному підприємстві уточнили, що фахівці вже розпочали виконання робіт. Відновлення водопостачання обіцяють одразу після їх завершення, без додаткового повідомлення.

Куди телефонувати мешканцям Сум

Уточнити інформацію щодо ситуації та термінів відновлення води можна за телефонами диспетчерської служби КП «Міськводоканал»: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

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