КП «Міськводоканал» предупредил об аварийном отключении воды в Сумах 26 августа: с 10:00 без водоснабжения останутся жители нескольких улиц областного центра и прилегающих переулков.

Отключение света в Сумской области и другие коммунальные проблемы уже доставили неудобства горожанам, а теперь КП «Міськводоканал» предупредило о новом аварийном отключении — 26 августа без воды временно останутся жители нескольких улиц областного центра.

Какие улицы в Сумах останутся без воды 26 августа

Подачу воды прекратят сегодня, 26 августа, с 10:00. Как сообщает КП «Міськводоканал», это связано с выполнением аварийно-ремонтных работ по замене фасонных частей на системе центрального городского водопровода.

Без водоснабжения останутся абоненты, проживающие на улицах Чехова, Василия Симоненко, Ивана Франко, Семьи Линтваревых, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

В коммунальном предприятии уточнили, что специалисты уже начали выполнение работ. Восстановление водоснабжения обещают сразу после их завершения, без дополнительного уведомления.

Куда звонить жителям Сум

Уточнить информацию о ситуации и сроках восстановления воды можно по телефонам диспетчерской службы КП «Міськводоканал»: 050 407-81-10 и 067 548-21-12.

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