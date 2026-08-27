Грошова допомога від ООН у Харківській області доступна для евакуйованих, постраждалих від обстрілів та найбільш вразливих ВПО. Розмір виплат — від 2 000 до 12 300 гривень; розповідаємо, хто може отримати гроші та які документи потрібні.

Грошова допомога від ООН у Харківській області тепер надається за оновленими правилами: у квітні 2026 року УВКБ ООН перейшло від багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами». Про це повідомляється на офіційній сторінці УВКБ ООН.

У межах нової програми грошову допомогу від ООН надають вразливим внутрішньо переміщеним особам, людям, які повернулися, та іншим вразливим категоріям населення — на покриття базових потреб. Для Харківської області, значна частина якої розташована у прифронтовій зоні, діють одразу кілька напрямів підтримки.

Які суми можна отримати

ГДП 1 — прифронтові райони (0–50 км). Вразливі особи, які проживають у межах 0–50 км від прифронтової громади або українсько-російського кордону, можуть отримати 10 800 гривень на особу. Допомогу надають на 6 місяців, можливе отримання всієї суми одним платежем. Водночас цей напрям наразі не є пріоритетним у програмі.

ГДП 2 — для евакуйованих. Ті, хто був змушений покинути домівку через небезпеку, обстріли або офіційні накази про евакуацію, можуть претендувати на 12 300 гривень на особу. Це одноразова виплата на 3 місяці. Для розгляду домогосподарство має зареєструватися протягом 45 днів після виїзду з небезпечної громади.

ГДП 3 — для постраждалих від обстрілів. Люди, чиї домогосподарства зазнали раптового зростання витрат або втрати доходу через обстріли, також можуть отримати 12 300 гривень на особу — одноразово на 3 місяці.

ГДП 4 — для найбільш вразливих ВПО. Ті, хто перебуває в переміщенні понад 6 місяців, має право на державну допомогу на проживання, але не може її отримати, можуть розраховувати на 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень — на дитину або особу з інвалідністю. Цей вид допомоги надають лише за направленням, прямої реєстрації немає.

Окремий напрям — для тих, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців і безперервно проживає там щонайменше 3 місяці. Їм виплачують 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як зареєструватися і які документи потрібні

Центри реєстрації УВКБ ООН працюють у 16 областях України, зокрема у Харківській. Відповідні домогосподарства проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН, а інформацію про запис у чергу можна знайти на сайті r2p.org.ua.

Для реєстрації знадобляться: податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, документ про опікунство (якщо потрібно) та медичний висновок у разі інвалідності.

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