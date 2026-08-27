Денежная помощь от ООН в Харьковской области доступна для эвакуированных, пострадавших от обстрелов и наиболее уязвимых ВПЛ. Размер выплат — от 2 000 до 12 300 гривен; рассказываем, кто может получить деньги и какие документы нужны.

Денежная помощь от ООН в Харьковской области теперь предоставляется по обновленным правилам: в апреле 2026 года УВКБ ООН перешло от многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам». Об этом сообщается на официальной странице УВКБ ООН.

В рамках новой программы денежную помощь от ООН предоставляют уязвимым внутренне перемещенным лицам, вернувшимся и другим уязвимым категориям населения — на покрытие базовых потребностей. Для Харьковской области, значительная часть которой расположена в прифронтовой зоне, действуют сразу несколько направлений поддержки.

Какие суммы можно получить

ГДП 1 — прифронтовые районы (0–50 км). Уязвимые лица, проживающие в пределах 0–50 км от прифронтовой общины или украинско-российской границы, могут получить 10 800 гривен на человека. Помощь предоставляют на 6 месяцев, возможно получение всей суммы одним платежом. В то же время это направление сейчас не является приоритетным в программе.

ГДП 2 — для эвакуированных. Те, кто был вынужден покинуть дом из-за опасности, обстрелов или официальных приказов об эвакуации, могут претендовать на 12 300 гривен на человека. Это единоразовая выплата на 3 месяца. Для рассмотрения домохозяйство должно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда из опасной общины.

ГДП 3 — для пострадавших от обстрелов. Люди, чьи домохозяйства понесли внезапный рост расходов или потеряли доход из-за обстрелов, также могут получить 12 300 гривен на человека — единоразово на 3 месяца.

ГДП 4 — для наиболее уязвимых ВПЛ. Те, кто находится в перемещении более 6 месяцев, имеет право на государственную помощь на проживание, но не может ее получить, могут рассчитывать на 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен — на ребенка или лицо с инвалидностью. Этот вид помощи предоставляют только по направлению, прямой регистрации нет.

Отдельное направление — для тех, кто вернулся домой в течение последних 12 месяцев и непрерывно проживает там не менее 3 месяцев. Им выплачивают 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев — в общей сложности 10 800 гривен одним платежом.

Как зарегистрироваться и какие документы нужны

Центры регистрации УВКБ ООН работают в 16 областях Украины, в том числе в Харьковской. Соответствующие домохозяйства проходят собеседование с партнерами УВКБ ООН, а информацию о записи в очередь можно найти на сайте r2p.org.ua.

Для регистрации понадобятся: налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счета главного заявителя, свидетельства о рождении детей, документ об опекунстве (если нужно) и медицинское заключение в случае инвалидности.

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