Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28-30 серпня опублікували ДТЕК Дніпровські електромережі та місцеві громади — у переліках вулиці й години, коли тимчасово вимикатимуть електроенергію.
Профілактичні відключення проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електромережах. У межах Губиниської територіальної громади знеструмлення заплановані на 28-30 серпня. Про знеструмлення також попередили Новоолександрівська та Васильківська сільські громади.
28 серпня: Королівка, Гнатівка та Губиниха
28 серпня з 8:00 до 18:00 електроенергію вимикатимуть за такими адресами:
- с. Королівка — без вулиці, Б/Н; вул. Кримська, буд. 1, 10-22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4-9;
- с. Гнатівка — без вулиці, Б/Н; вул. Центральна, буд. 21, 25, 29-31, 33, 34, 36-38, 40, 43, 44, 51/А, б/н;
- с-ще Губиниха — вул. Річкова.
29 серпня: Хащеве, Вільне та Губиниха
29 серпня знеструмлення триватимуть з 8:00 до 19:00 (у с. Вільне — до 20:00, у Губинисі — до 18:00):
- с. Хащеве — без вулиці, Б/Н; вул. Калиниченка, буд. 10-40; вул. Калініченко, буд. 1, 8, б/н; вул. Нова, буд. 1-5/Б; вул. Овчаренка, буд. 9-11;
- с. Вільне — вул. Сонячна, буд. 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59;
- с-ще Губиниха — вул. Річкова, буд. 71-180.
30 серпня: Хащеве
30 серпня з 8:00 до 18:45 без світла залишиться с. Хащеве:
- без вулиці, Б/Н;
- вул. Весняна;
- вул. Виноградна;
- вул. Матросова;
- вул. Молодіжна, буд. 23;
- вул. Паркова;
- вул. Робоча;
- пров. Олександра Матросова, буд. 8.
Окремий графік на 29 серпня опублікувала Любимівська громада. З 8:00 до 19:00 електроенергію вимикатимуть у селах Любимівка та Придніпрянське на вулицях Гагаріна, Квітковій, Луговій та Молодіжній.
Що робити під час знеструмлень
Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та подбати про запас води. Перебої можуть тривати довше за заявлені години, якщо доведеться терміново ремонтувати обладнання. Точний час відновлення електропостачання краще перевіряти на офіційних сторінках громад і ДТЕК. Якщо світло не з'явилося у зазначений час, мешканців просять повідомляти про це в контакт-центр ДТЕК.
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