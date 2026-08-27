У Дніпропетровській області 28-30 серпня діятимуть графіки відключення світла. ДТЕК Дніпровські електромережі та місцеві громади опублікували перелік населених пунктів і вулиць, де тимчасово вимикатимуть електроенергію.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28-30 серпня опублікували ДТЕК Дніпровські електромережі та місцеві громади — у переліках вулиці й години, коли тимчасово вимикатимуть електроенергію.

Профілактичні відключення проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електромережах. У межах Губиниської територіальної громади знеструмлення заплановані на 28-30 серпня. Про знеструмлення також попередили Новоолександрівська та Васильківська сільські громади.

28 серпня: Королівка, Гнатівка та Губиниха

28 серпня з 8:00 до 18:00 електроенергію вимикатимуть за такими адресами:

с. Королівка — без вулиці, Б/Н; вул. Кримська, буд. 1, 10-22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4-9;

с. Гнатівка — без вулиці, Б/Н; вул. Центральна, буд. 21, 25, 29-31, 33, 34, 36-38, 40, 43, 44, 51/А, б/н;

с-ще Губиниха — вул. Річкова.

29 серпня: Хащеве, Вільне та Губиниха

29 серпня знеструмлення триватимуть з 8:00 до 19:00 (у с. Вільне — до 20:00, у Губинисі — до 18:00):

с. Хащеве — без вулиці, Б/Н; вул. Калиниченка, буд. 10-40; вул. Калініченко, буд. 1, 8, б/н; вул. Нова, буд. 1-5/Б; вул. Овчаренка, буд. 9-11;

с. Вільне — вул. Сонячна, буд. 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59;

с-ще Губиниха — вул. Річкова, буд. 71-180.

30 серпня: Хащеве

30 серпня з 8:00 до 18:45 без світла залишиться с. Хащеве:

без вулиці, Б/Н;

вул. Весняна;

вул. Виноградна;

вул. Матросова;

вул. Молодіжна, буд. 23;

вул. Паркова;

вул. Робоча;

пров. Олександра Матросова, буд. 8.

Окремий графік на 29 серпня опублікувала Любимівська громада. З 8:00 до 19:00 електроенергію вимикатимуть у селах Любимівка та Придніпрянське на вулицях Гагаріна, Квітковій, Луговій та Молодіжній.

Що робити під час знеструмлень

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та подбати про запас води. Перебої можуть тривати довше за заявлені години, якщо доведеться терміново ремонтувати обладнання. Точний час відновлення електропостачання краще перевіряти на офіційних сторінках громад і ДТЕК. Якщо світло не з'явилося у зазначений час, мешканців просять повідомляти про це в контакт-центр ДТЕК.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Дніпропетровській області: де люди залишилися без водопостачання.

Також Politeka повідомляла, у Дніпропетровській області вводять багатогодинні знеструмлення: кого зачеплять графіки відключення світла 25 та 26 серпня.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 23 серпня: на які адреси чекає вимушена пауза в неділю.