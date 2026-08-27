Графики отключения света в Днепропетровской области на 28-30 августа опубликовали ДТЭК Днепровские электросети и местные громады — в перечнях указаны улицы и часы, когда будут временно отключать электроэнергию.
Профилактические отключения проводят для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях. В пределах Губинисской территориальной громады обесточивание запланировано на 28-30 августа. Об отключениях также предупредили Новоалександровская и Васильковская сельские громады.
28 августа: Королевка, Гнатовка и Губиниха
28 августа с 8:00 до 18:00 электроэнергию будут отключать по таким адресам:
- с. Королевка — без улицы, Б/Н; ул. Крымская, д. 1, 10-22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4-9;
- с. Гнатовка — без улицы, Б/Н; ул. Центральная, д. 21, 25, 29-31, 33, 34, 36-38, 40, 43, 44, 51/А, б/н;
- пгт Губиниха — ул. Речная.
29 августа: Хащевое, Вольное и Губиниха
29 августа отключения продлятся с 8:00 до 19:00 (в с. Вольное — до 20:00, в Губинихе — до 18:00):
- с. Хащевое — без улицы, Б/Н; ул. Калиниченко, д. 10-40; ул. Калиниченко, д. 1, 8, б/н; ул. Новая, д. 1-5/Б; ул. Овчаренко, д. 9-11;
- с. Вольное — ул. Солнечная, д. 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59;
- пгт Губиниха — ул. Речная, д. 71-180.
30 августа: Хащевое
30 августа с 8:00 до 18:45 без света останется с. Хащевое:
- без улицы, Б/Н;
- ул. Весенняя;
- ул. Виноградная;
- ул. Матросова;
- ул. Молодежная, д. 23;
- ул. Парковая;
- ул. Рабочая;
- пер. Александра Матросова, д. 8.
Отдельный график на 29 августа опубликовала Любимовская громада. С 8:00 до 19:00 электроэнергию будут отключать в селах Любимовка и Приднепрянское на улицах Гагарина, Цветочной, Луговой и Молодежной.
Что делать во время отключений
Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Перебои могут длиться дольше заявленных часов, если придется срочно ремонтировать оборудование. Точное время восстановления электроснабжения лучше проверять на официальных страницах громад и ДТЭК. Если свет не появился в указанное время, жителей просят сообщать об этом в контакт-центр ДТЭК.
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