В Днепропетровской области 28-30 августа будут действовать графики отключения света. ДТЭК Днепровские электросети и местные громады опубликовали перечень населенных пунктов и улиц, где будут временно отключать электроэнергию.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 28-30 августа опубликовали ДТЭК Днепровские электросети и местные громады — в перечнях указаны улицы и часы, когда будут временно отключать электроэнергию.

Профилактические отключения проводят для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях. В пределах Губинисской территориальной громады обесточивание запланировано на 28-30 августа. Об отключениях также предупредили Новоалександровская и Васильковская сельские громады.

28 августа: Королевка, Гнатовка и Губиниха

28 августа с 8:00 до 18:00 электроэнергию будут отключать по таким адресам:

с. Королевка — без улицы, Б/Н; ул. Крымская, д. 1, 10-22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4-9;

с. Гнатовка — без улицы, Б/Н; ул. Центральная, д. 21, 25, 29-31, 33, 34, 36-38, 40, 43, 44, 51/А, б/н;

пгт Губиниха — ул. Речная.

29 августа: Хащевое, Вольное и Губиниха

29 августа отключения продлятся с 8:00 до 19:00 (в с. Вольное — до 20:00, в Губинихе — до 18:00):

с. Хащевое — без улицы, Б/Н; ул. Калиниченко, д. 10-40; ул. Калиниченко, д. 1, 8, б/н; ул. Новая, д. 1-5/Б; ул. Овчаренко, д. 9-11;

с. Вольное — ул. Солнечная, д. 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59;

пгт Губиниха — ул. Речная, д. 71-180.

30 августа: Хащевое

30 августа с 8:00 до 18:45 без света останется с. Хащевое:

без улицы, Б/Н;

ул. Весенняя;

ул. Виноградная;

ул. Матросова;

ул. Молодежная, д. 23;

ул. Парковая;

ул. Рабочая;

пер. Александра Матросова, д. 8.

Отдельный график на 29 августа опубликовала Любимовская громада. С 8:00 до 19:00 электроэнергию будут отключать в селах Любимовка и Приднепрянское на улицах Гагарина, Цветочной, Луговой и Молодежной.

Что делать во время отключений

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Перебои могут длиться дольше заявленных часов, если придется срочно ремонтировать оборудование. Точное время восстановления электроснабжения лучше проверять на официальных страницах громад и ДТЭК. Если свет не появился в указанное время, жителей просят сообщать об этом в контакт-центр ДТЭК.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Днепропетровской области: где люди остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, в Днепропетровской области вводят многочасовые обесточивания: кого коснутся графики отключения света 25 и 26 августа.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Днепропетровской области на 23 августа: какие адреса ждет вынужденная пауза в воскресенье.