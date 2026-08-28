Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове продолжают выдавать в рамках благотворительной инициативы «Кухня Доброты». По информации сайта БФ "Красная калина", помощь могут получить переселенцы, местные жители и другие социально уязвимые категории.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове выдают волонтеры в рамках благотворительного проекта «Кухня Доброты», который реализует фонд «Червона Калина Харьков». Инициатива создана для поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Получить помощь могут внутренне перемещенные лица, местные жители, пациенты медицинских учреждений, воспитанники интернатов и другие представители социально уязвимых категорий населения. Ежедневно команда волонтеров и поваров готовит комплексные горячие обеды и доставляет их в определенные пункты выдачи.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове также можно получить в благотворительной столовой, работающей в рамках проекта. Посетителям предлагают полноценный обед, в который входят первое блюдо, основное горячее блюдо, салат и напиток.

Отдельным направлением работы остается приготовление выпечки. Пирожки с разными начинками регулярно передают в больницы, места временного проживания переселенцев и людям, оставшимся без собственного жилья. Удобная упаковка позволяет легко транспортировать и хранить продукцию.

Куда обращаться за помощью

Бесперебойную работу проекта обеспечивают волонтеры, благотворители и партнеры фонда. Они помогают с закупкой продуктов, поставкой кухонного оборудования и других необходимых материалов, что позволяет ежедневно готовить большое количество горячих порций.

Организаторы рекомендуют перед обращением уточнять график работы, адреса пунктов выдачи и порядок получения помощи у координаторов проекта. Это позволит своевременно воспользоваться гуманитарной поддержкой.

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