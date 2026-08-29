Как быстро очистить сковороду от старого нагара без дорогих средств — в сети набирает популярность простой лайфхак, который обещает вернуть посуде чистый вид с помощью нескольких доступных продуктов из кухонного шкафа.

В сети набирает популярность видео с необычным лайфхаком для очищения старой сковородки от грязи и нагара.



Как быстро очистить сковороду, рассказывают на канале CleanMasterHome: автор ролика уверяет, что дорогостоящие средства для этого не нужны – достаточно нескольких доступных продуктов. Для антипригарной сковороды: не используйте металлические щетки, ножи или абразивные порошки, которые могут повредить покрытие.

Сначала сковородку предлагают разобрать, чтобы добраться до самых загрязненных участков. Их нужно щедро посыпать пищевой содой, затем добавить уксус или лимонный сок и залить все водой. Смесь советуют оставить примерно на 15 минут.

После этого, по словам автора видео, грязь можно легко смыть. Если загрязнения остались, процедуру рекомендуют повторить – тот же порядок: сода, уксус или лимонный сок, вода и еще 15 минут ожидания.

Следующий этап лайфхака – зубная паста. Ее рекомендуют нанести на поверхность сковороды узким слоем. Автор утверждает, что такая «пленка» якобы поможет оградить посуду от нового загрязнения.

После очищения сковороду остается вымыть и собрать.





