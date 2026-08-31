Мешканці Миколаївської громади, які живуть у Києві як ВПО, можуть отримати продуктові набори. Реєстрація триватиме з 1 по 4 вересня, тільки телефоном.

Гуманітарна допомога для ВПО у Київській області розширюється — Миколаївська міська військова адміністрація прийматиме заявки на продуктові набори для мешканців громади, які з початку 2026 року живуть у столиці як переселенці. Про це повідомили в пресслужбі адміністрації, пише Вільне Радіо.

Отримати гуманітарну допомогу можуть ті жителі Миколаївської громади, у кого є довідка ВПО по місту Києву, видана не раніше 1 січня 2026 року. Саме ця дата є головною умовою: допомога розрахована на людей, які переїхали до столиці вже цього року.

Обсяг підтримки залежить від складу родини. Родини, у яких до двох людей, отримають один продуктовий набір. Якщо в сім'ї троє і більше людей, благодійники передадуть два набори.

Зареєструватися можна лише телефоном за номером 095 512 41 82. Реєстрація для формування списків отримувачів триватиме з 1 по 4 вересня, з 8:00 до 17:00.

Відповіді на додаткові запитання надають за іншим номером — 050 935 95 64.

Як зареєструватися на продуктові набори

Щоб потрапити до списку отримувачів, потрібно протягом 1–4 вересня зателефонувати за номером 095 512 41 82. Дзвінки приймають з 8:00 до 17:00.

Під час реєстрації варто мати під рукою довідку ВПО по Києву: її дата видачі має бути не раніше 1 січня 2026 року. Якщо виникають питання щодо умов, телефонуйте на 050 935 95 64.

У Миколаївській міській військовій адміністрації нагадали, що прифронтова громада продовжує евакуацію. Станом на 28 серпня там залишається 561 мешканець — тижнем раніше фіксували на 39 людей більше.

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