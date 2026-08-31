Жители Николаевской громады, которые живут в Киеве как ВПЛ, могут получить продуктовые наборы. Регистрация продлится с 1 по 4 сентября, только по телефону.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киевской области расширяется — Николаевская городская военная администрация будет принимать заявки на продуктовые наборы для жителей громады, которые с начала 2026 года живут в столице как переселенцы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации, пишет Вільне Радіо.

Получить гуманитарную помощь могут те жители Николаевской громады, у кого есть справка ВПЛ по городу Киеву, выданная не ранее 1 января 2026 года. Именно эта дата является главным условием: помощь рассчитана на людей, переехавших в столицу уже в этом году.

Объем поддержки зависит от состава семьи. Семьи, в которых до двух человек, получат один продуктовый набор. Если в семье трое и более человек, благотворители передадут два набора.

Зарегистрироваться можно только по телефону по номеру 095 512 41 82. Регистрация для формирования списков получателей продлится с 1 по 4 сентября, с 8:00 до 17:00.

Ответы на дополнительные вопросы предоставляют по другому номеру — 050 935 95 64.

Как зарегистрироваться на продуктовые наборы

Чтобы попасть в список получателей, нужно в течение 1–4 сентября позвонить по номеру 095 512 41 82. Звонки принимают с 8:00 до 17:00.

При регистрации стоит иметь под рукой справку ВПЛ по Киеву: дата ее выдачи должна быть не ранее 1 января 2026 года. Если возникают вопросы по условиям, звоните на 050 935 95 64.

В Николаевской городской военной администрации напомнили, что прифронтовая громада продолжает эвакуацию. По состоянию на 28 августа там остается 561 житель — неделей ранее фиксировали на 39 человек больше.

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