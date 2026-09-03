На поддержку ветеранов и семей погибших защитников в областном бюджете Харьковщины на 2026 год предусмотрели 268,3 млн гривен, за первое полугодие помощь уже получили 3 246 человек. В ХОВА рассказали, какие новые программы нарабатывают для ветеранов и малого бизнеса в громадах.

Денежная помощь ветеранам в Харьковской области становится более системной — Харьковская областная военная администрация вместе с предпринимателями, педагогами и ветеранским сообществом нарабатывает новые программы поддержки. Об этом сообщили в ХОВА, пишет «Слобідський край».

Встреча состоялась на базе Центра поддержки семей погибших, пленных и пропавших без вести в рамках проекта «Траектория 3.0» от Дія.Бізнес. К обсуждению присоединились представители Управления по делам ветеранов ХОВА, местные предприниматели, педагоги, ветераны, специалисты по развитию громад и команда ветеранского пространства «Пліч-о-пліч».

Заместительница начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская отметила, что направление социальной поддержки находится на постоянном контроле начальника ОВА Олега Синегубова. «Харьковская областная военная администрация системно развивает сферу социальной поддержки в регионе. Стремимся обеспечить всесторонней поддержкой каждого и каждую, кто в этом нуждается», — подчеркнула она.

Во время встречи обсудили поддержку малого и среднего бизнеса в громадах, а также помощь ветеранам и ветеранкам в адаптации к гражданской жизни и возвращении к экономической активности. Отдельное внимание уделили сотрудничеству между учебными заведениями и предприятиями, чтобы защитники могли быстрее пройти переобучение и найти работу.

Всего в 2026 году на поддержку ветеранов и членов семей погибших защитников из областного бюджета Харьковщины предусмотрели 268,3 миллиона гривен. За первое полугодие денежную помощь уже получили 3 246 человек.

Куда ветеранам обращаться за помощью

В Харькове работает ветеранское пространство «Пліч-о-пліч», где ветераны и их семьи могут получить консультации по трудоустройству, переквалификации и оформлению льгот. Вопросами выплат и программ для защитников занимается Управление по делам ветеранов Харьковской ОВА, а учебные возможности для собственного дела доступны через инициативы Дія.Бізнес.

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