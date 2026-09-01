Графіки відключення світла в Харківській області з 2 по 4 вересня опублікувала Люботинська міська територіальна громада — без електроенергії в денні години лишаться десятки вулиць у Люботині та селищі Манченки.

Графіки відключення світла у Харківській області з 2 по 4 вересня знову зачеплять Люботинську громаду. Про це повідомляє сайт Люботинської громади.

Графіки відключення світла в Харківській області з 2 по 4 вересня стосуються Люботина та селища Манченки Харківського району. Світло вимикатимуть у робочі години — здебільшого з 09:00 до 17:00; 4 вересня окремі черги завершаться о 16:10.

2 вересня: перші знеструмлення

У вівторок, 2 вересня, без світла лишатимуться вулиці Василя Данилевського, Василя Мови, Деповська, Леся Курбаса та Сковороди. Друга черга охопить вулиці Анатолія Абросімова, Богдана Свіда, Каштанова, Миру, а також провулки Леонтовича, Миколи Леонтовича та Федора Балавенського.

3 вересня: найбільший перелік адрес

У середу, 3 вересня, список найширший. Знеструмлять вулиці Миру, Травневу, Чкалова, Дмитрівську, Княжу, Коцюбинського, Садову, Бєляєвську, Державну, Рєпіна, Хижного, а також десятки провулків і багатоквартирні будинки на Курортній.

4 вересня: знеструмлення повторяться

У четвер, 4 вересня, частина адрес повториться: знову без світла будуть вулиці Анатолія Абросімова, Богдана Свіда, Каштанова та Миру. Окремою чергою знеструмлять вулиці Володимира Горбенка, Захисників України та провулок Трущівський.

Що зробити мешканцям

Повні переліки будинків по кожній черзі опубліковані на сайті Люботинської громади — варто звірити свою адресу, щоб заздалегідь зарядити телефони й павербанки та підготувати запас води. Під час знеструмлень енергетики радять не залишати ввімкненими електроприлади.

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