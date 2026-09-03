Как отмыть духовку от старого жира и нагара без агрессивной химии? Простой метод «кокон» помогает сделать это почти без усилий — всё необходимое обычно уже есть дома.

Чтобы вернуть духовке вид новой, не обязательно покупать дорогие средства с резким запахом. Автор кулинарного сайта «Господинька» советует простой способ очистки без аммиака: всё, что нужно, — хозяйственное мыло, сода, разрыхлитель теста и пищевая плёнка.

Что понадобится для пасты

хозяйственное мыло — 100 г;

горячая вода — 50–100 мл;

пищевая сода — 150–200 г;

разрыхлитель теста — 1–2 пакетика (10–20 г);

кипяток — немного при необходимости;

пищевая плёнка — для «эффекта кокона».

Сначала 100 г хозяйственного мыла натирают на мелкой тёрке, добавляют 50–100 мл горячей воды и хорошо перемешивают, чтобы масса стала густой и тягучей, примерно как мёд. Затем постепенно всыпают 150–200 г соды, а в конце — 1–2 пакетика разрыхлителя (10–20 г). Если паста выходит слишком густой, вливают немного кипятка: смесь начинает пениться и становится удобной для нанесения.

Как нанести и создать «кокон»

Готовую пасту равномерно распределяют по всей внутренней поверхности духовки, уделяя особое внимание местам, где скопилось больше всего жира и нагара. После этого обработанные стенки накрывают пищевой плёнкой — так образуется своеобразный «кокон», который не даёт пасте быстро высыхать и позволяет ей дольше работать с загрязнениями.

Прогревание и завершение

Внутрь духовки ставят ёмкость с горячей водой и прогревают примерно при 50°C около 2 часов. Горячая вода создаёт паровой эффект, а тепло помогает размягчить старый жир и нагар. Через 2 часа плёнку снимают и протирают поверхности: дверцы — влажными салфетками, а стенки — губкой с тёплой водой, убирая остатки пасты и грязи.

Как отмыть духовку без лишних усилий — главные правила

Главное — дать пасте достаточно времени поработать, тогда даже старый жир и нагар отмываются гораздо легче. Способ простой, доступный и не оставляет резкого запаха химии, поэтому подходит для регулярного ухода за духовкой.