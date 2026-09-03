Засор слива — знакомая каждому проблема, поэтому стоит знать, как прочистить трубы в домашних условиях, не тратясь на дорогую химию. Простое средство найдется на обычной кухне.

Как прочистить трубы в домашних условиях, когда вода начала уходить все медленнее, из трубы появился неприятный запах, а при сливе слышно бульканье? Как рассказывает издание «На пенсії», не обязательно сразу покупать агрессивную бытовую химию — справиться с небольшим засором поможет простое средство, которое есть на каждой кухне.

Почему забивается слив

На кухне в трубах постепенно накапливаются остатки еды, жир и другие органические загрязнения. В ванной к ним добавляются волосы, мыло и известковые отложения.

Со временем все это образует плотный слой на внутренних стенках трубы. Из-за этого вода проходит все хуже, а слив в итоге может полностью забиться.

Как прочистить трубу с помощью лимонной кислоты

Один из самых простых домашних вариантов — обычная лимонная кислота. Она помогает справиться с известковым налетом и частью органических отложений.

Порядок действий такой:

насыпьте примерно одну столовую ложку лимонной кислоты прямо в слив;

аккуратно залейте ее большим количеством очень горячей воды;

оставьте на некоторое время, чтобы средство подействовало;

после этого хорошо промойте слив водой.

Этот способ больше подходит для профилактики и небольших засоров, когда вода еще проходит через трубу, хотя и медленнее, чем обычно. Для поддержания чистоты процедуру можно периодически повторять.

Что делать, если лимонной кислоты нет

Как альтернативу часто используют пищевую соду и уксус. Их взаимодействие сопровождается активным образованием пены, которая помогает отделять часть загрязнений.

Для этого насыпьте соду в слив, добавьте уксус и оставьте смесь на несколько минут. После этого тщательно промойте трубу горячей водой.

Когда своими силами не справиться

В то же время не стоит без необходимости смешивать разные средства для прочистки труб, особенно если среди них есть магазинная бытовая химия. Химические реакции между такими продуктами могут быть опасными.

Если же вода совсем не проходит, а домашние способы не помогают, лучше воспользоваться вантузом или обратиться за помощью к сантехнику.