Коммунальное предприятие «Калушская энергетическая компания» обнародовало обновленные расчеты тарифов на теплоснабжение: для населения предлагают повышение почти на 10%, для бюджетных учреждений — на 8%. Жители Калуша из-за моратория пока будут платить по ценам 2022 года.

Повышение коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области снова оказалось в центре внимания — коммунальное предприятие «Калушская энергетическая компания» обнародовало обновленные расчеты тарифов на теплоснабжение.

Согласно новым данным, для населения теплоснабжение планируют подорожать почти на 10%. Для бюджетных учреждений тариф на тепло вырастет на 8%.

Сколько будут платить жители Калуша

Однако ключевая деталь в том, что из-за действующего моратория жители Калуша продолжат оплачивать отопление по цене, утвержденной еще в 2022 году. То есть на ближайший период для населения ничего не изменится.

Мораторий защищает именно категорию «население». Поэтому обновленные расчеты компании носят характер намерений: они не означают, что цифры в платежках калушан пересмотрят уже с ближайшего отопительного сезона.

Кого коснется повышение на 8%

В то же время рост тарифа на 8% для бюджетных учреждений касается школ, больниц и других коммунальных заведений, которые рассчитываются за тепло из местного бюджета. Именно эти потребители могут ощутить изменение стоимости услуги.

Что будет с тарифом для населения дальше

Пока мораторий удерживает цену для жителей на уровне 2022 года. Когда ограничения снимут или пересмотрят, тариф для населения могут повысить ориентировочно на 10% от нынешней стоимости теплоснабжения.

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