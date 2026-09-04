Гречка подорожчала, а хліб подешевшав: як змінилися ціни на продукти у Вінниці після ударів по складах торговельних мереж.

Ситуацію з дефіцитом продуктів у Вінницькій області після ворожих ударів по складах вдалося взяти під контроль — попри знищення частини потужностей торговельних мереж, полиці магазинів у Вінниці заповнюються за два-три дні.

Про те, що ситуація з продуктами у вінницьких магазинах залишається контрольованою, 4 вересня в ефірі програми «Один день» на ВІТА ТБ розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Останнім часом росіяни завдали серйозних ударів по розподільчих центрах і великих складах відомих компаній — серед постраждалих «АТБ», «Сільпо», «Ашан», «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта», «Комфі», «Аврора», «Будинок іграшок» і «Рошен». У соцмережах періодично з'являються фото порожніх полиць, що посилює тривожність містян.

Реальна динаміка цін

Попри чутки, статистика демонструє стабільність ринку. За останній місяць бакалія подорожчала в середньому на 1,66% — кілограм гречаної крупи тепер коштує близько 75,20 грн. Хлібобулочні вироби, навпаки, подешевшали на 2,2%: пшеничний хліб у середньому обходиться у 57,77 грн.

Ціна на пшеничне борошно залишилася незмінною — 35,88 грн за кілограм. Молочні продукти майже не змінилися (плюс 0,2%), літр молока коштує близько 64,33 грн. М'ясо додало 0,7%: роздрібна ціна кілограма курятини коливається від 85 до 120 грн.

Відчутніше подорожчали риба та морепродукти — на 2,75%, але консервовані сардини навіть подешевшали на 0,63% (середня ціна 93,50 грн). Додався й сезонний фактор: кавуни, які до масованих ударів коштували близько 28 грн за кілограм, тепер продають по 11 грн — удвічі дешевше.

Чи вплине пальне на цінники

Останніми днями активно обговорюють можливе здорожчання пального на АЗС, а це збільшує витрати на доставку товарів. Іван Ус закликає не поспішати з висновками: світові ціни на нафту зараз тримаються на рівні 95 доларів за барель, тоді як навесні сягали 110 доларів. Тож нинішнє підвищення цін на заправках економіст назвав радше намаганням окремих операторів максимізувати прибутки, ніж відображенням світових тенденцій.

Міністр агрополітики Тарас Висоцький запевнив, що загрози системного дефіциту базових харчових продуктів в Україні немає. Навіть попри знищення до 90% потужностей окремих складських об'єктів, ритейлери швидко перебудовують логістичні маршрути, перерозподіляють товари між центрами та відновлюють пошкоджене.

У Вінниці ситуативне зникнення товарів тривало щонайбільше два-три дні, після чого полиці заповнювалися продукцією того ж дня, максимум до вечора. Тож панікувати через нібито порожні полиці вінничанам не варто, підсумував економіст.

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