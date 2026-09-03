Дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати відчутнішим.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилитися через проблеми з аграрним виробництвом у країнах Європи, повідомляє Politeka.

Несприятливі погодні умови вже скорочують очікувані обсяги врожаю оливок, зернових, овочів та винограду.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з оливковими плантаціями у Греції, Італії та Португалії. Тривала спека, посуха й масштабні пожежі пошкодили значні площі насаджень.

Частину дерев знищив вогонь. Інші рослини постраждали від диму, попелу та погіршення якості повітря. Нестача вологи разом із високою температурою також гальмує розвиток плодів.

Ослаблені культури стають більш уразливими до шкідників та хвороб. Це може додатково зменшити обсяг якісної сировини для переробки.

Скорочення врожайності вже створює додаткове навантаження на виробників. Витрати зростають, а доступної продукції стає менше. Одним із наслідків може стати подальше підвищення вартості оливкової олії.

Проблеми спостерігаються і в інших аграрних секторах. У Франції потенційні втрати моркви, цибулі та часнику оцінюють до 50%. В Іспанії прогнозований урожай зернових скоротили з 24 млн до 18,5 млн тонн.

Негативна ситуація склалася також у французьких виноробних регіонах. Спека у Шампані, Бордо та Бургундії прискорює дозрівання винограду, водночас очікуваний обсяг збору може зменшитися приблизно на 10%.

Для українського ринку такі тенденції створюють додаткові ризики. Дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати відчутнішим, якщо менші європейські врожаї вплинуть на обсяги імпорту та собівартість закордонної продукції.

Фахівці не виключають подальшого тиску на споживчі ціни. Якщо несприятлива погода збережеться, скорочення пропозиції здатне підтримувати продовольчу інфляцію та збільшувати витрати домогосподарств.

Джерело: agronews

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