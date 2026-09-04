Гречка подорожала, а хлеб подешевел: как изменились цены на продукты в Виннице после ударов по складам торговых сетей.

Ситуацию с дефицитом продуктов в Винницкой области после вражеских ударов по складам удалось взять под контроль — несмотря на уничтожение части мощностей торговых сетей, полки магазинов в Виннице заполняются за два-три дня.

О том, что ситуация с продуктами в винницких магазинах остается контролируемой, 4 сентября в эфире программы «Один день» на ВИТА ТБ рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

В последнее время враг нанес серьезные удары по распределительным центрам и крупным складам известных компаний — среди пострадавших «АТБ», «Сільпо», «Ашан», «Розетка», «Эпицентр», «Новая почта», «Комфи», «Аврора», «Дом игрушек» и «Рошен». В соцсетях периодически появляются фото пустых полок, что усиливает тревожность горожан.

Реальная динамика цен

Несмотря на слухи, статистика демонстрирует стабильность рынка. За последний месяц бакалея подорожала в среднем на 1,66% — килограмм гречневой крупы теперь стоит около 75,20 грн. Хлебобулочные изделия, наоборот, подешевели на 2,2%: пшеничный хлеб в среднем обходится в 57,77 грн.

Цена на пшеничную муку осталась неизменной — 35,88 грн за килограмм. Молочные продукты почти не изменились (плюс 0,2%), литр молока стоит около 64,33 грн. Мясо прибавило 0,7%: розничная цена килограмма курятины колеблется от 85 до 120 грн.

Заметнее подорожали рыба и морепродукты — на 2,75%, но консервированные сардины даже подешевели на 0,63% (средняя цена 93,50 грн). Добавился и сезонный фактор: арбузы, которые до массированных ударов стоили около 28 грн за килограмм, теперь продают по 11 грн — вдвое дешевле.

Повлияет ли топливо на ценники

В последние дни активно обсуждают возможное подорожание топлива на АЗС, а это увеличивает расходы на доставку товаров. Иван Ус призывает не спешить с выводами: мировые цены на нефть сейчас держатся на уровне 95 долларов за баррель, тогда как весной достигали 110 долларов. Поэтому нынешнее повышение цен на заправках экономист назвал скорее попыткой отдельных операторов максимизировать прибыль, чем отражением мировых тенденций.

Министр агрополитики Тарас Высоцкий заверил, что угрозы системного дефицита базовых продуктов питания в Украине нет. Даже несмотря на уничтожение до 90% мощностей отдельных складских объектов, ритейлеры быстро перестраивают логистические маршруты, перераспределяют товары между центрами и восстанавливают поврежденное.

В Виннице ситуативное исчезновение товаров длилось максимум два-три дня, после чего полки заполнялись продукцией в тот же день, максимум к вечеру. Поэтому паниковать из-за якобы пустых полок винничанам не стоит, подытожил экономист.

Ранее Politeka сообщала, подорожание квартир в Виннице, Днепре и Одессе: на сколько выросли цены за год.

Также Politeka сообщала, цены на общежития в Виннице: сколько придется платить в новом учебном году.