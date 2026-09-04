За период с 2023 по 2026 год из опасных районов Херсонской области удалось эвакуировать около 3 940 детей, из них 626 — в рамках обязательной эвакуации. В Херсонской ОВА напомнили, куда обращаться семьям, которые планируют выехать.

Из опасных районов Херсонской области за период 2023–2026 годов эвакуировали около 3 940 детей. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, информирует медиаплатформа «Вгору». Из общего количества 626 детей переместили в рамках обязательной эвакуации.

Несмотря на объявленные меры, часть семей до сих пор остаётся жить в опасных зонах. Службы по делам детей совместно с ювенальной полицией регулярно проводят оповещение семей о необходимости выезда. Если родители или опекуны отказываются выезжать добровольно, вопрос решают через суд.

В этом году Кабинет Министров Украины утвердил порядок эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей. После выезда ребёнок будет проходить медицинское обследование, оценку потребностей и получать необходимую помощь. В первую очередь его постараются устроить к родственникам или близким людям. Если это невозможно — временно в патронатную или приёмную семью, детский дом семейного типа или учреждение социальной защиты.

По данным ХОВА, сейчас на правобережье области проживают более 12 400 детей. Больше всего — в Бериславском районе и Херсонской городской общине. В июле Совет обороны добавил в перечень территорий обязательной эвакуации Зеленовку, Чаровное и Хрещеновский старостинский округ.

В Херсоне обязательная эвакуация распространяется на микрорайон «Текстильный», отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов: Университетскую, Театральную, Белорусскую и Коммунальную, а также улицы и переулки в направлении рек Кошевая и Днепр. Расширение перечня связано с увеличением географии обстрелов российских войск в Херсонской, Нововоронцовской и Бериславской общинах.

Куда обращаться для эвакуации

Семьи, которые хотят выехать из опасных районов, могут позвонить на «горячую линию» Херсонской ОВА по номерам: 0800101102 или 0800330951. После переезда помощь с поиском жилья, оформлением статуса ВПЛ, медицинскими и гуманитарными вопросами предоставляют в хабах для переселенцев — контакты публикуют на официальных страницах ОВА.