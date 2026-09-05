Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил ежегодную адресную помощь на обучение и оздоровление. По 50 тысяч гривен в этом году получат 60 детей — в целом 3 млн гривен.

Денежная помощь детям погибших защитников во Львове в этом году снова заложена в бюджет: исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о выплате по 50 тысяч гривен 60 детям на обучение и оздоровление.

Помощь назначают детям погибших Защитников и Защитниц Украины, а также детям людей с инвалидностью вследствие войны I группы. Отдельно право на выплату имеют дети Героев Небесной Сотни. Выплата является ежегодной и назначается детям до 18 лет в рамках Комплексной программы поддержки ветеранов войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины и других категорий.

В этом году по 50 тысяч гривен получат 46 детей, еще 14 детей — выплаты за 2025 год. Общая сумма помощи составляет 3 миллиона гривен. По данным Львовского городского совета, по состоянию на 1 августа 2026 года статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины во Львовской громаде имеют 1177 детей, из них 735 — в возрасте до 18 лет.

Как оформить выплату

Для получения помощи один из родителей или законный представитель ребенка может подать заявление в районный отдел социальной защиты, Центр предоставления административных услуг или Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.

Перед подачей стоит подготовить документы, подтверждающие статус ребенка как члена семьи погибшего защитника или защитницы, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя. Сроки и полный перечень документов лучше уточнить непосредственно в отделе социальной защиты по месту регистрации.

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