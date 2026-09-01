Грошова допомога у Львівській області — не єдиний виклик, з яким зараз стикається регіон. Водночас на Львівщині розгортається справжня водна криза: через аномальну спеку та відсутність затяжних дощів річки басейнів Дністра та Західного Бугу перетворюються на стоячі болота, а комунальники готуються до ймовірного графіка подачі води.

Як повідомляє «Твоє місто» з посиланням на Український гідрометцентр та Львівський регіональний центр з гідрометеорології, ситуація на водоймах області досягла критичної позначки. Рівень води у більшості річок упав до найнижчих показників за весь період спостережень, а в регіоні оголосили найвищий, коричневий рівень небезпеки.

Де ситуація найскладніша: географія посухи

Маловоддя охопило басейни Дністра, Західного Бугу, а також суббасейни Сяну та Тиси. На багатьох ділянках гідрологи зафіксували «відсутність стоку» — це означає, що річка фактично перетворилася на низку стоячих калюж, які швидко заростають водоростями та висихають.

Критичні позначки зареєстрували, зокрема, на Дністрі біля Роздолу та на його притоках — Тисмениці в районі Дрогобича, Стрию біля Маткова та Ораві поблизу Святослава. У басейні Західного Бугу рівень води критично знизився на притоках Раті біля Волиці та Свині біля Жовкви — там течія повністю зупинилася. У Закарпатті нижче критичних критеріїв маловоддя впали річки Ріка, Боржава, Латориця та Уж.

Відключення води у Львові на тиждень 26 травня – 1 червня

Символом гідрологічного лиха стало село Верещиця на Яворівщині. Місцеве озеро, яке роками слугувало зоною відпочинку, повністю висохло, залишивши по собі лише потріскане глиняне дно.

Чи буде вода у кранах львів'ян

За даними ЛМКП «Львівводоканал», у спекотні дні середньодобовий обсяг використання води у Львові зріс на 15%. Водночас у приватному секторі та на дачних масивах навколо міста, де воду масово використовують для поливу городів і газонів, навантаження на мережу зросло у 2,5 раза.

Фахівці підприємства вже зафіксували зниження рівня підземних вод на окремих водозаборах, з яких живиться місто. У пікові години вечірнього споживання в багатьох районах спостерігається суттєве падіння тиску в мережі.

Що станеться, якщо споживання зростатиме

«Львівводоканал» визнає: гранична межа добового навантаження існує. Якщо споживання перевищить допустимі норми, підприємство буде змушене задіяти аварійний сценарій обмеження водопостачання та перейти на графіки погодинної подачі води. Конкретні цифри й умови введення спецрежиму наразі не розголошують — це інформація з обмеженим доступом задля захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Науковці пояснюють посуху глобальною зміною клімату: затяжні дощі, які раніше насичували ґрунти вологою, поступилися місцем короткочасним грозовим зливам. Під час таких злив вода не встигає просочитися у глибокі водоносні горизонти — вона стікає поверхнею або швидко випаровується. До цього додається вирубка лісів у Карпатах і на Розточчі, осушення боліт та суцільна забудова міст, які позбавляють ландшафт здатності накопичувати вологу.

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