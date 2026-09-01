Аномальна спека та посуха перетворили частину річок Львівщини на стоячі калюжі: на окремих ділянках течія повністю зупинилася, а в області оголосили найвищий, коричневий рівень гідрологічної небезпеки. ЛМКП «Львівводоканал» не виключає переходу на графік погодинної подачі води, якщо споживання перевищить допустимі норми.

Грошова допомога у Львівській області — не єдиний виклик, з яким зараз стикається регіон. Водночас на Львівщині розгортається справжня водна криза: через аномальну спеку та відсутність затяжних дощів річки басейнів Дністра та Західного Бугу перетворюються на стоячі болота, а комунальники готуються до ймовірного графіка подачі води.

Як повідомляє «Твоє місто» з посиланням на Український гідрометцентр та Львівський регіональний центр з гідрометеорології, ситуація на водоймах області досягла критичної позначки. Рівень води у більшості річок упав до найнижчих показників за весь період спостережень, а в регіоні оголосили найвищий, коричневий рівень небезпеки.

Де ситуація найскладніша: географія посухи

Маловоддя охопило басейни Дністра, Західного Бугу, а також суббасейни Сяну та Тиси. На багатьох ділянках гідрологи зафіксували «відсутність стоку» — це означає, що річка фактично перетворилася на низку стоячих калюж, які швидко заростають водоростями та висихають.

Критичні позначки зареєстрували, зокрема, на Дністрі біля Роздолу та на його притоках — Тисмениці в районі Дрогобича, Стрию біля Маткова та Ораві поблизу Святослава. У басейні Західного Бугу рівень води критично знизився на притоках Раті біля Волиці та Свині біля Жовкви — там течія повністю зупинилася. У Закарпатті нижче критичних критеріїв маловоддя впали річки Ріка, Боржава, Латориця та Уж.

Символом гідрологічного лиха стало село Верещиця на Яворівщині. Місцеве озеро, яке роками слугувало зоною відпочинку, повністю висохло, залишивши по собі лише потріскане глиняне дно.

Чи буде вода у кранах львів'ян

За даними ЛМКП «Львівводоканал», у спекотні дні середньодобовий обсяг використання води у Львові зріс на 15%. Водночас у приватному секторі та на дачних масивах навколо міста, де воду масово використовують для поливу городів і газонів, навантаження на мережу зросло у 2,5 раза.

Фахівці підприємства вже зафіксували зниження рівня підземних вод на окремих водозаборах, з яких живиться місто. У пікові години вечірнього споживання в багатьох районах спостерігається суттєве падіння тиску в мережі.

Що станеться, якщо споживання зростатиме

«Львівводоканал» визнає: гранична межа добового навантаження існує. Якщо споживання перевищить допустимі норми, підприємство буде змушене задіяти аварійний сценарій обмеження водопостачання та перейти на графіки погодинної подачі води. Конкретні цифри й умови введення спецрежиму наразі не розголошують — це інформація з обмеженим доступом задля захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Науковці пояснюють посуху глобальною зміною клімату: затяжні дощі, які раніше насичували ґрунти вологою, поступилися місцем короткочасним грозовим зливам. Під час таких злив вода не встигає просочитися у глибокі водоносні горизонти — вона стікає поверхнею або швидко випаровується. До цього додається вирубка лісів у Карпатах і на Розточчі, осушення боліт та суцільна забудова міст, які позбавляють ландшафт здатності накопичувати вологу.

Раніше Politeka повідомляла, безпека школярів у Львівській області: у поліції розповіли, як вербують підлітків.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога у Львівській області: хто та як може отримати 500 тисяч гривень.