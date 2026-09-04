Суббота, 5 сентября, обещает повышенную интуицию, интересное общение и неожиданные новости. Звёзды советуют доверять себе, но проверять факты, прежде чем делать выводы. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com.

Овен

Сегодня друзья принесут Овнам интересные новости — возможно, о каких-то глобальных событиях, а возможно, просто занятную сплетню об общих знакомых. Наслаждайтесь общением, но не принимайте всё услышанное за чистую монету: часть информации может быть скорее плодом чужой фантазии, чем фактом. Короткие поездки по городу или району могут принести новости о грядущих переменах в вашем окружении. День обещает быть непредсказуемым, так что будьте готовы к сюрпризам и воспринимайте их легко.

Телец

У Тельцов сегодня отличный день для карьеры: воображение работает на полную, и это можно использовать, чтобы повысить эффективность на работе. Есть шанс получить похвалу от руководства, а возможно, даже предложение повышения или увеличения зарплаты. Главное — не скрывайте от начальства слабые стороны своих проектов или идей. Честность сейчас важнее, чем желание выглядеть идеально: в долгосрочной перспективе открытость принесёт больше пользы, чем попытки замолчать проблемы.

Близнецы

Мысли Близнецов сегодня мчатся со скоростью света: идеи для творческих и нестандартных проектов возникают быстрее, чем вы успеваете их обдумать. Записывайте всё, что приходит в голову — возможно, времени воплотить задумку сейчас нет, но позже эти заметки окажутся полезными. Стоит рассмотреть посещение лекции, семинара или онлайн-курса, а также встречу с друзьями в небольшой компании — такая активность добавит вдохновения и новых контактов.

Рак

Ракам сегодня ночью могут сниться необычные сны, а интуиция будет работать на максимуме. Возможно, подумаете о ком-то — и именно этот человек вскоре позвонит. При этом есть риск излишней тревожности: не паникуйте, если какие-то сигналы покажутся настораживающими. Прежде чем делать выводы, проверьте факты — скорее всего, реальность окажется намного спокойнее и приятнее, чем подсказывало воображение. Доверяйте себе, но без лишнего драматизма.

Лев

Львы сегодня почувствуют прилив теплоты и доброжелательности ко всем окружающим. Возможны приглашения на вечеринки или другие социальные события — и скорее всего, это будет приятное общение с новыми знакомствами. При этом стоит позаботиться об иммунитете: сезон простуд в разгаре, и именно сейчас организм может быть немного уязвимее. Больше витамина С, тёплая одежда и умеренная активность помогут насладиться вечером без неприятных сюрпризов.

Дева

На работе у Дев сегодня царит тёплая атмосфера — отношения с коллегами складываются хорошо, и это может положительно повлиять на карьеру. Но не стоит принимать всё за чистую монету: у кого-то из окружения могут быть скрытые претензии к вам, так что излишняя доверчивость сейчас неуместна. Также стоит избегать тесного контакта с теми, кто чувствует себя не лучшим образом — иммунитет немного ослаблен, и лучше лишний раз перестраховаться, чем подхватить сезонную болячку.

Весы

Весам сегодня может попасться интересная информация, которая пробудит интерес к чему-то новому — далёким странам, культурам или историческим темам. Возможно общение с образованными людьми, иностранцами или гостями из других городов — и их истории способны увлечь настолько, что день пролетит незаметно. Это отличный момент, чтобы расширить кругозор: подписаться на интересный курс, начать изучать новую тему или просто позволить себе немного интеллектуальной авантюры.

Скорпион

Скорпионов этой ночью могут посетить яркие, насыщенные сны — и именно они способны подсказать идею для творческого проекта, например, обновления интерьера или другого преобразования дома. Энергии будет много, и появится желание сразу браться за дело и работать без передышки. Здесь стоит быть осторожными: азарт легко приводит к переутомлению. Распределите силы разумно, чтобы вдохновение не обернулось истощением и плохим самочувствием на следующий день.

Стрелец

Стрельцов сегодня порадует приятное сообщение от делового или романтического партнёра. Новость способна вызвать общее вдохновение и пойти на пользу как отношениям, так и совместному делу. Главный совет дня — быть открытыми: не скрывайте от партнёра свои сомнения или тревоги, лучше проговорить всё открыто. Честный разговор снимает напряжение и укрепляет доверие. Не стоит волноваться заранее — впереди всё сложится хорошо, если не молчать о важном.

Козерог

Хороший день, чтобы Козерогам поговорить с руководством о повышении зарплаты или других способах увеличить доходы — начальство сегодня в благоприятном, доброжелательном настроении. При этом это удачный момент изучать варианты инвестиций, но не спешить с реальными вложениями: информация, которая попадается сейчас, может оказаться неполной или неточной. Лучше подождать примерно неделю, собрать больше фактов и только тогда принимать окончательное решение по деньгам.

Водолей

Водолеев сегодня охватит особенно романтичное и чувственное настроение — и окружающие это заметят: восхищённые взгляды могут поступать даже от незнакомцев. Страсть на высоком уровне, так что это отличный вечер для романтического свидания или уютного вечера с близким человеком. При этом творческая энергия тоже на пике — стоит направить её в художественную деятельность, будь то рисование, музыка или любое другое хобби, дающее вдохновение.

Рыбы

У Рыб сегодня проснётся желание сбежать от рутины вместе с любимым человеком — хотя бы в мыслях. День отлично подходит для тихого вечера дома в атмосфере уюта и близости. Возможно, захочется побаловать себя вкусной едой, приятным напитком или просто комфортом мягкого кресла. Позвольте себе немного расслабиться и насладиться простыми радостями — немного самоснисхождения сейчас пойдёт только на пользу настроению.