У неділю, 6 вересня, через аварію на водопровідній мережі дві вулиці Тернополя залишилися без води. Про це повідомили в КП «Тернопільводоканал».

Відключення світла у Тернопільській області уже турбували мешканців цього тижня, а 6 вересня через аварію на водопровідній мережі без води залишилися дві вулиці Тернополя. Про ситуацію повідомили в КП «Тернопільводоканал».

За інформацією комунальників, водопостачання відновлять орієнтовно до 15:00. Аварію називають черговою — це вже не перший випадок пошкодження мережі за останні дні.

Без води тимчасово перебувають мешканці вулиці Романа Купчинського та бульвару Симона Петлюри. Саме ці адреси назвали в дописі КП «Тернопільводоканалу».

Що сталося зранку

Зранку 6 вересня проблеми з водопостачанням фіксували й на інших вулицях. Без води були будинки на вулиці Соломії Крушельницької — №57, 59, 61, 65 та 67, а також будинок №2 на вулиці Олени Теліги.

Однак ту аварію комунальники вже ліквідували, і на цих адресах воду повернули. Натомість аварію на вулиці Романа Купчинського та бульварі Симона Петлюри станом на першу половину дня ще усували.

Куди звертатися

Мешканцям, які помітили проблеми з водопостачанням, радять звертатися до диспетчерської служби КП «Тернопільводоканал». Оперативну інформацію про аварії та терміни відновлення комунальники публікують у власних офіційних каналах.

Актуальний графік та адреси тимчасових відключень варто відстежувати безпосередньо в повідомленнях водоканалу, оскільки строки можуть змінюватися залежно від складності пошкодження.

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