В воскресенье, 6 сентября, из-за аварии на водопроводной сети две улицы Тернополя остались без воды. Об этом сообщили в КП «Тернопольводоканал».

Отключение света в Тернопольской области уже беспокоили жителей на этой неделе, а 6 сентября из-за аварии на водопроводной сети без воды остались две улицы Тернополя. О ситуации сообщили в КП «Тернопольводоканал».

По информации коммунальщиков, водоснабжение восстановят ориентировочно до 15:00. Аварию называют очередной — это уже не первый случай повреждения сети за последние дни.

Без воды временно находятся жители улицы Романа Купчинского и бульвара Симона Петлюры. Именно эти адреса назвали в сообщении КП «Тернопольводоканал».

Что произошло утром

Утром 6 сентября проблемы с водоснабжением фиксировали и на других улицах. Без воды были дома на улице Соломии Крушельницкой — №57, 59, 61, 65 и 67, а также дом №2 на улице Елены Телиги.

Однако ту аварию коммунальщики уже ликвидировали, и на этих адресах воду вернули. Вместо этого аварию на улице Романа Купчинского и бульваре Симона Петлюры по состоянию на первую половину дня еще устраняли.

Куда обращаться

Жителям, заметившим проблемы с водоснабжением, советуют обращаться в диспетчерскую службу КП «Тернопольводоканал». Оперативную информацию об авариях и сроках восстановления коммунальщики публикуют в собственных официальных каналах.

Актуальный график и адреса временных отключений стоит отслеживать непосредственно в сообщениях водоканала, поскольку сроки могут меняться в зависимости от сложности повреждения.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Тернополе: какие документы нужны, чтобы воспользоваться поддержкой.