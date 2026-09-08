В центре «Свободные вместе» в Виннице новоприбывших переселенцев из Херсона направили за гуманитарной помощью в международные организации.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Херсонской области остается бесплатной для всех переселенцев — в координационном центре «Вільні разом» в Виннице за неделю зарегистрировали троих новоприбывших с Херсонщины и направили их за помощью в международные и благотворительные организации. Об итогах работы пространства сообщила Херсонская ОГА.

Гуманитарная помощь и регистрация новоприбывших

За неделю в центре зарегистрировали троих новоприбывших переселенцев. Их направили за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), общественную организацию «Джерело надії України» и благотворительный фонд «Посмішка ЮА». Юридические консультации для переселенцев в пространстве предоставляют на постоянной основе.

Консультации и проект «Картка Херсонщини»

Консультации по разным вопросам за неделю получили 14 человек. Также в центре продолжается реализация проекта «Картка Херсонщини» — переселенцам выдают карточки, а круг партнеров среди местных предпринимателей расширяется. Такая карточка дает возможность получать скидки и поддержку в заведениях-партнерах.

Досуг и общественная активность

Помимо гуманитарной помощи, пространство организовало для переселенцев культурные и образовательные мероприятия. Состоялось занятие по рисованию с элементами традиционной петриковской росписи «Казкові овочі», литературная встреча «Поетична година», посвященная поэтам Херсонщины, а также посещение культурно-художественного проекта «ХЕРСОН: НЕ/вкрадене. Штудії та омажі».

Мастерицы из числа ВПЛ передали представителю 237-й бригады ВСУ 22 балаклавы, 5 ковриков и 5 поделок-оберегов, изготовленных собственноручно. Юные переселенцы присоединились к финалу всеукраинских спортивных соревнований в рамках недели физической культуры и спорта.

Как получить помощь

Херсонские координационные центры «Вільні разом» работают в 14 украинских городах. Переселенцы с Херсонщины могут обратиться в ближайшее пространство, чтобы зарегистрироваться и получить гуманитарную, юридическую, социальную или психологическую поддержку. Для этого нужны документы, подтверждающие статус ВПЛ.

Актуальную контактную информацию о центрах можно получить на горячей линии Херсонской ОГА по номерам 0800 330 951 и 0800 101 102, а также на официальном сайте khoda.gov.ua.