На полках супермаркетов Хмельницкого стало меньше круп: гречку и пшено продают в ограниченном количестве, а в некоторых магазинах уже нет риса. Одновременно жители замечают подорожание продуктов.

В Хмельницком на полках некоторых супермаркетов стало заметно меньше круп. Жители фиксируют полупустые полки — часть привычных товаров приходится искать сразу в нескольких магазинах.

Как сообщает Суспільне, в ограниченном количестве в супермаркетах продают крупы — прежде всего гречневую и пшенную. В части торговых точек упаковки выставляют небольшими партиями, поэтому они заканчиваются быстрее обычного.

В отдельных магазинах областного центра вообще нет риса. Покупатель, пришедший именно за этой крупой, может застать пустую полку или найти только более дорогую альтернативу.

Что происходит с ценами

Одновременно с сокращением ассортимента хмельничане замечают подорожание продуктов. Товары, которых на полках стало меньше, в некоторых магазинах продают по более высоким ценам, чем раньше, а привычный объём покупок обходится дороже.

Почему полки полупустые

Точные причины ограниченной продажи круп в материале прямо не называют, однако ситуацию связывают с перебоями в поставках отдельных позиций. На фоне усложнившейся логистики часть товаров поступает в магазины меньшими партиями, чем раньше.

Стоит ли делать запасы

Ажиотажный спрос на крупы лишь ускоряет их исчезновение с полок. Покупателям стоит обратить внимание на другие крупы — овсяную, ячневую, кукурузную, — которых в магазинах пока достаточно, и не создавать излишних запасов.

Ситуацию с ассортиментом товаров в супермаркетах и на рынке Хмельницкого продолжают отслеживать. Горожан просят относиться к временным ограничениям спокойно и не создавать искусственного ажиотажа вокруг отдельных товаров.