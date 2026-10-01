Подорожчання продуктів у Черкаській області знову відчутне для гаманців: лише за місяць цукор у середньому подорожчав із 30,22 до 35,82 гривні за кілограм.

Подорожчання продуктів у Черкаській області прискорилося і для базової бакалії — цукор кристалічний за місяць додав у ціні понад 5,5 гривні за кілограм, свідчать дані моніторингу цін Мінфіну.

Середня ціна на цукор кристалічний (1 кг) на кінець вересня 2026 року становила 35,82 гривні. Для порівняння, середньомісячна ціна у серпні була значно нижчою — 30,22 гривні за кілограм.

Тобто лише за один місяць базовий продукт подорожчав приблизно на 18,5%. Як повідомляє Мінфін, останнє оновлення даних відбулося 30 вересня 2026 року.

Скільки коштує цукор у різних мережах

Розкид цін між торговельними мережами лишився помітним. Найдешевше кілограм цукру на кінець вересня можна було купити у Metro та Auchan — по 34,90 гривні. Трохи дорожче — у Novus, 34,99 гривні.

Найдорожчий цукор зафіксували у мережі Megamarket — 38,50 гривні за кілограм. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією сягає 3,6 гривні на кілограмі.

Що це означає для покупців

Цукор — один із тих продуктів, що входить до споживчого кошика майже кожної родини, тож навіть невелике зростання відчутне на щоденних витратах. На фоні загального тренду подорожчання продуктів у Черкаській області зростання ціни на цукор додає навантаження на сімейний бюджет.

Економні покупці можуть заощадити, обираючи мережі з найнижчими цінами, а також стежити за середньомісячними показниками, які щомісяця оновлює моніторинг Мінфіну.

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