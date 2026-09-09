8 сентября в Николаеве и Херсонской громаде полностью исчез свет — произошел масштабный блэкаут. Причины выясняют, а власти рассказали, где жители могут зарядить гаджеты и согреться.

Отключение света в Николаеве и Херсонской области 8 сентября стало внезапным и масштабным. Как сообщает Информатор, в Николаеве электроснабжение исчезло полностью, а без света осталась вся территория Херсонской громады. Причины отключения сейчас выясняют.

Об отсутствии электроэнергии на территории всей Херсонской громады первым сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Шанко. Он призвал людей сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к ситуации и следить за официальными сообщениями.

Где работают Пункты несокрушимости

По словам Ярослава Шанко, на случай длительного отключения электричества в Херсоне круглосуточно работают Пункты несокрушимости. Там жители могут зарядить мобильные устройства, воспользоваться связью и получить другие базовые услуги.

Куда обращаться во время блэкаута

Узнать адрес ближайшего Пункта несокрушимости можно по номеру единого контакт-центра 0800 101 102. Операторы подскажут, где можно зарядить телефон, согреться и набрать воду, пока продолжается восстановление электроснабжения.

Что с транспортом в Николаеве

Одновременно о полном отсутствии света в Николаеве сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, соответствующие службы уже выясняют причину блэкаута, а дополнительную информацию обещают сообщить позже.

"Сейчас в Николаеве отсутствует электроснабжение. Не курсируют трамваи. На линии работают троллейбусы с автономным ходом в 20 км", — написал мэр Николаева.

Николаевская и Херсонская области в течение последних недель регулярно сталкиваются с масштабными отключениями из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Повреждения сетей и энергообъектов в прифронтовых регионах приводят к внезапным и длительным отключениям, а восстановление питания часто растягивается на часы.