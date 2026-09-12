"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 Киев – Луцк. Он будет курсировать в выходные 18–20 и 25–27 сентября, чтобы пассажиры могли отправиться из Киева на Волынь и вернуться обратно.

Коммунальные тарифы в Луцке вскоре вырастут, а пассажиров тем временем ждет приятная новость: "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 Киев – Луцк, который будет курсировать в выходные сентября.

О назначении дополнительного рейса сообщила пресс-служба перевозчика. Новый поезд поможет пассажирам отправиться из Киева на Волынь и вернуться обратно, не дожидаясь рабочей недели.

Расписание дополнительного Интерсити Киев – Луцк

Поезд будет отправляться из столицы в 7:26 и прибывать в Луцк в 13:00. В обратном направлении он будет отправляться в 16:17 и прибывать в Киев в 21:41.

Такой график позволяет выехать из Киева утром, провести день в Луцке или остаться на выходные, а в воскресенье вернуться домой еще до позднего вечера.

Какие остановки предусмотрены на маршруте

На маршруте поезд будет останавливаться в Фастове, Бердичеве, Шепетовке, Здолбунове и Ровно. Это делает рейс удобным и для жителей этих городов, которые едут в Луцк или Киев.

Когда будет курсировать дополнительный поезд

Интерсити №755/756 будет работать в выходные 18–20 и 25–27 сентября. Именно на эти даты стоит планировать поездку, если хочется воспользоваться новым рейсом.

Билеты продаются в приложении "Укрзализныци", на сайте перевозчика и в кассах вокзалов. Расписание могут корректировать, поэтому перед поездкой стоит сверять актуальную информацию в официальных источниках.