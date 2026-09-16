С начала 2026 года пособие «єЯсла» по уходу за ребенком от 1 до 3 лет в Житомирской области назначили 2244 работающим родителям. На выплаты уже направили 30,5 миллиона гривен.

Детские выплаты в Житомирской области существенно расширились с начала года — государственное пособие «єЯсла» по уходу за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет уже назначили 2244 работающим родителям. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, на обеспечение этих выплат с начала года направили 30,5 миллиона гривен. Динамика заметна: если по состоянию на начало июля программой воспользовалась 391 семья, то теперь число получателей выросло более чем в пять раз.

«єЯсла» призвана поддержать родителей, которые решают выйти на работу до достижения ребенком трех лет. Пособие частично компенсирует расходы на уход за малышом — оплату услуг няни или частного либо коммунального детского сада.

Кто может получить пособие «єЯсла»

Оформить выплату может один из родителей или опекун, который отвечает сразу трем условиям:

воспитывает ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;

вышел на работу на условиях полного или неполного рабочего времени либо ведет предпринимательскую деятельность (ФЛП);

пользуется услугами по уходу за ребенком — няни, частного или коммунального детского сада.

Как оформить выплату

Обратиться за назначением пособия можно несколькими способами. Онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд», а при наличии технической возможности — через портал «Дія». Офлайн заявления принимают в любом сервисном центре Главного управления ПФУ в Житомирской области и в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) громады.

Какие документы нужны

Для оформления понадобятся:

заявление и документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий выход на работу или ведение предпринимательской деятельности;

реквизиты банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.

Программа «єЯсла» действует в рамках Стратегии демографического развития Украины. Параллельно с 1 января 2026 года государство увеличило финансовую помощь при рождении ребенка: ранее она составляла 41 280 гривен и выплачивалась в течение 36 месяцев по 860 гривен. С февраля Кабинет министров также упростил механизм выплат — заявление теперь можно подать через ЦНАП, а деньги потратить на более широкий перечень товаров.

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