В Украине заработал единый информационный портал «єОпора», на котором собраны программы поддержки для прохождения отопительного сезона. Рассказываем, какую информацию там можно найти и кому она пригодится.

Энергетическая устойчивость в Херсонской области — тема, которая обостряется с приближением холодов. Чтобы жителям было проще готовиться к отопительному сезону, в Украине создали единый информационный портал «єОпора».

О запуске платформы жителям региона напомнила Херсонская областная военная администрация. На портале в одном месте собраны программы поддержки для прохождения отопительного сезона — поэтому нужную информацию больше не придется искать отдельно по разным ведомствам.

Что собрано на платформе

Помимо перечня программ поддержки, «єОпора» содержит практические решения по энергетической устойчивости. Это должно помочь украинцам лучше подготовиться к холодам и стабильнее проходить отопительный сезон. Информация подана в одном месте, что особенно удобно для тех, кто впервые сталкивается с такими вопросами.

Для Херсонской области доступ к таким решениям критически важен. Регион остается прифронтовым и регулярно страдает от обстрелов, повреждающих энергетическую инфраструктуру. Именно поэтому возможность быстро найти программы поддержки на одном портале — это сэкономленное время и вовремя полученная помощь накануне зимы.

Как найти нужную информацию

Чтобы воспользоваться порталом, достаточно открыть «єОпору» и выбрать раздел, который соответствует конкретной ситуации. Платформа рассчитана на разные потребности, поэтому стоит просмотреть ее еще до начала отопительного сезона. Это позволит заранее узнать, какие программы поддержки доступны именно вам.

О новых программах поддержки для жителей области Херсонская ОГА сообщает через свои официальные каналы. Советуем следить за ними, чтобы не пропустить актуальные возможности помощи перед наступлением холодов.