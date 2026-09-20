Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області передбачають окрему надбавку за особливі заслуги перед Україною, яку призначають багатодітним матерям. Про право на виплату нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області, повідомляє офіційний сайт ПФУ.

Право на надбавку регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Згідно зі статтею 1 пункту 6 цього закону, гроші призначають матерям, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Зараховуються й діти, усиновлені в установленому законом порядку. Виплату встановлюють до пенсії, на яку має право жінка, — за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Скільки грошей можуть отримати багатодітні матері

Розмір надбавки залежить від кількості дітей. За п'ятьох нараховують 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за шістьох — 36%, за сімох — 37%, за вісьмох — 38%, за дев'ятьох — 39%, а за десять і більше — 40%.

Сума переглядається, коли змінюється прожитковий мінімум, і визначається згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Тож пенсія багатодітної матері зростає разом із цим показником.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області

Як оформити надбавку

Виплату призначають із дати звернення до органів Пенсійного фонду України за наявності підтвердних документів. У Миколаївській області подати заяву можна до сервісного центру Головного управління ПФУ в Миколаєві.

Потрібні паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують народження та виховання дітей. Точний перелік уточнять у відділенні фонду.

У ПФУ також пояснили: якщо мати померла, право на надбавку можуть урахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. За наявності одного непрацездатного члена сім'ї виплачують 70% належної надбавки, за двох і більше — 90%.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: у ПФУ назвали умови для отримання додаткових грошей.