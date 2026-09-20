Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області передбачені законом для багатодітних матерів, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей. У Пенсійному фонді пояснили, кому і в якому розмірі призначають надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області передбачають окрему надбавку за особливі заслуги перед Україною, яку призначають багатодітним матерям. Про право на виплату нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області, повідомляє офіційний сайт ПФУ.

Право на надбавку регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Згідно зі статтею 1 пункту 6 цього закону, гроші призначають матерям, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Зараховуються й діти, усиновлені в установленому законом порядку. Виплату встановлюють до пенсії, на яку має право жінка, — за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Скільки грошей можуть отримати багатодітні матері

Розмір надбавки залежить від кількості дітей. За п'ятьох нараховують 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за шістьох — 36%, за сімох — 37%, за вісьмох — 38%, за дев'ятьох — 39%, а за десять і більше — 40%.

Сума переглядається, коли змінюється прожитковий мінімум, і визначається згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Тож пенсія багатодітної матері зростає разом із цим показником.

Як оформити надбавку

Виплату призначають із дати звернення до органів Пенсійного фонду України за наявності підтвердних документів. У Миколаївській області подати заяву можна до сервісного центру Головного управління ПФУ в Миколаєві.

Потрібні паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують народження та виховання дітей. Точний перелік уточнять у відділенні фонду.

У ПФУ також пояснили: якщо мати померла, право на надбавку можуть урахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. За наявності одного непрацездатного члена сім'ї виплачують 70% належної надбавки, за двох і більше — 90%.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: у ПФУ назвали умови для отримання додаткових грошей.