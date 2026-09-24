Графики отключения света в Кировоградской области 25 и 26 сентября опубликованы энергетиками — из-за планового технического обслуживания часть улиц Кропивницкого временно останется без электроэнергии.

Графики отключения света в Кировоградской области на 25 и 26 сентября опубликованы в рамках планового технического обслуживания электросетей — энергетики предупреждают о временном обесточивании ряда улиц областного центра.

Большинство адресов, попавших в график, — это частный сектор и жилые кварталы Кропивницкого, где специалисты будут проводить ремонт и профилактику оборудования. Как сообщает Кировоградоблэнерго, работы будут выполняться без аварийных ситуаций, поэтому отключения запланированы заранее.

Какие улицы обесточат 25 сентября

Первый, самый большой блок отключений продлится с 08:00 до 17:00. Под него попадают десятки улиц и переулков: в частности, переулки Гурбенский, Санаторный, Луньовский и Профилакторный, улицы Садовая, Панаса Михалевича, Вадима Высочина, Варшавская, Севастопольская, Павла Сницара, Героев-земляков, Бобринецкий шлях, Новослободская, Бердянская, Семена Тютюшкина, Валентина Глушко, Кароля Шимановского, Михаила Янгеля, Канижская, Левка Мациевича, Николая Михновского, Ярославская, Гурбенская, Светланы Барабаш и Дорогого Семена.

Второй блок — с 09:00 до 13:00 — охватывает улицы Независимости, Инженеров, проспект Университетский и улицу Героев Мариуполя. Третий интервал, с 12:00 до 17:00, затронет улицы Николая Садовского, Глиняную, переулок Обрывный, тупик Андреевский, а также улицы Степняка-Кравчинского, Вокзальную и Андреевскую.

Что предусмотрено на 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, с 08:00 до 17:00 плановые работы повторят на тех же улицах, которые входили в первый блок предыдущего дня. Энергетики советуют жителям заранее позаботиться о зарядке гаджетов и при необходимости отключить из розеток электронные приборы, чтобы избежать их повреждения при возобновлении питания.

В компании отмечают, что указанное время является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от хода работ. Актуальную информацию о плановых отключениях можно проверять на официальном ресурсе Кировоградоблэнерго.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 сентября также предусматривали обесточивание отдельных кварталов города.