В Лиманской громаде 159 жителей получат материальную помощь из местного бюджета. Средства направят на поддержку семей, оказавшихся в трудной ситуации из-за войны, болезни или потери близких.

Денежная помощь в Донецкой области предназначена жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Лиманская городская военная администрация приняла решение выплатить средства 159 заявителям, подавшим документы до начала сентября.

Как сообщают «Славянские ведомости» со ссылкой на Лиманскую ГВА, основную часть средств направят на поддержку семей, которым труднее всего восстановиться в условиях войны. Речь о семьях, пострадавших в результате боевых действий, потерявших жилье или близких людей.

Кому именно назначат выплаты

Отдельный блок выплат предусмотрели для гражданских, нуждающихся в дорогостоящем лечении. В частности, денежную помощь назначили онкобольным и тяжелобольным горожанам, а также семьям, потерявшим родных в результате российских обстрелов.

Еще часть средств распределят между многодетными семьями, семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, и теми, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Помощь также получат люди, из-за войны потерявшие источник дохода.

Когда поступят деньги

Перечисление средств начнется сразу после подписания соответствующего распоряжения руководителем Лиманской городской военной администрации. Финансовый ресурс привлекут из местного бюджета громады.

Как оформить помощь

Чтобы претендовать на материальную поддержку, жителям нужно обратиться в Лиманскую городскую военную администрацию и подать заявление с подтверждающими документами. В заявлении следует указать основания для получения средств — медицинские справки, документы об инвалидности, статус многодетной семьи или другие подтверждения сложных обстоятельств.

Выплаты назначаются индивидуально, по решению комиссии, рассматривающей каждое обращение отдельно. Те, кто подал документы в этот раз, но не попал в перечень из 159 человек, могут подать заявление повторно — следующий этап рассмотрения состоится в рамках имеющегося финансирования громады.