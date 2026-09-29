Мобилизация в Украине может обернуться задержанием человека даже без нарушения закона — достаточно расхождения между бумажными военно-учетными документами и данными в электронном реестре «Оберег». Юристка объяснила, как заранее исправить ошибку и чем грозит ее игнорирование.

Статус «в розыске» в «Резерв+» — лишь одно из последствий неточности в военно-учетных данных. Военный юрист компании «Приходько и партнеры» Диана Тернова подчеркивает: реестр «Оберег» сейчас является главным источником информации для проверок патрулей, поэтому любое расхождение между цифровой записью и бумажным документом автоматически создает риски для военнообязанного.

Согласно Постановлению Кабмина № 559 от 16 мая 2024 года, сведения в бумажном военно-учетном документе и в Едином государственном реестре должны полностью совпадать. Если в документах есть ошибки, это может стать причиной задержания человека при проверке документов на улице.

Как исправить ошибку в данных

Юрист советует исправлять неточности заранее, не дожидаясь проверки. Изменить сведения можно двумя способами: электронным путем или во время личного визита. Для исправления фамилии, имени, отчества или контактов достаточно воспользоваться функционалом приложения «Резерв+».

Если же речь идет об изменении юридического статуса или расхождениях в статусе воинского учета, эффективнее обратиться лично в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете.

Для такого обращения нужны оригинал военного билета и письменное заявление. На практике уже случались ситуации, когда мужчины с отметками об исключении из учета не вносили эти данные в реестр и сталкивались с серьезными проблемами уже после повторного взятия на воинский учет и призыва на службу во время мобилизации.

Чем грозит игнорирование ошибки

Игнорирование расхождений в данных может существенно усложнить защиту прав человека в случае мобилизации в Украине. В частности, статус «в розыске» в приложении свидетельствует о нарушении правил воинского учета, и для решения ситуации нужно обратиться в ТЦК.

Чтобы избежать споров из-за сбоев в «Резерв+», стоит заранее распечатать PDF-версию документа об отсрочке или бронировании: бумажный вариант поможет подтвердить свой статус во время проверки патрулем.

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