Toyota Camry 2022 року буде випускатися в більш ніж 13 різних комплектаціях: вісім в Camry і п'ять в hybrid.

Модельний ряд Toyota Camry 2022 року поставляється з шістьма варіантами двигунів, передає "mcgeetoyotaofclaremont".

2,5-літровий 4-циліндровий двигун, що виробляє чотири різних потужності і крутного моменту;

2,5-літровий 4-циліндровий гібридний двигун 16 Toyota Camry, який генерує 208 к. с. в парі з потужністю системи і живить всі гібридні системи;

301-сильний 3,5-літровий двигун V6 живить планки TRD, XLE V6 і XSE V6.

Вартість Toyota Camry 2022 року стартує з 26 320 доларів за комплектацію FWD LE, в той час як моделі AWD починаються з 27 720 доларів, а гібрид - з 28 405 доларів.

"Камрі завжди була класною машиною ... Ця виглядає чудово!", " Так, Варіатор на 2,0 це добре. Королла просто втратить тепер сенс. Мотори ускладнилися - це можливість для поломок. Потужність підвищилася, витрати знизились-це добре. Стирчить планшет... Віддає поганим смаком дизайнерів. АКПП 8-добре. В цілому, зміни на краще є", - пишуть в мережі.

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