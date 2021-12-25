Nissan Qashqai Sport 2022 року є останньою моделлю японського автовиробника, яка піддалася капітальному рестайлінгу.

Nissan запропонує покупцям вибір між переднім або повним приводом. І на додаток до свого нового зовнішнього вигляду Qashqai Sport має модернізовану кабіну з оновленою інформаційно-розважальною технологією, передає "kfz10.de".

Nissan Qashqai Sport 2022 буде повністю перероблений, з більш чітким дизайном і більш сучасним інтер'єром.

Nissan ще не опублікував інформацію про ціни або комплектації для моделі 2022 року, але ми очікуємо, що комплектуючі S, SV і SL будуть оновлені.

Нова кабіна Nissan Qashqai Sport 2022 виглядає абсолютно по-новому, з оновленою панеллю приладів, рульовим колесом і інформаційно-розважальним дисплеєм в стилі планшета.

Фотографії моделі Nissan європейського ринку, ймовірно, являють собою топове обладнання SL, зі шкіряною оббивкою, зшитими приладовими панелями і дверними панелями і цифровим дисплеєм.

Ціни повинні залишатися відносно низькими, а базова модель починається приблизно з 25 000 євро.

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