Volkswagen Arteon 2022 безумовно є найелегантнішою моделлю з культовим логотипом бренду.

Volkswagen продемонструє свіжі деталі екстер'єру і різні оновлення інтер'єру для VW Arteon 2022 року, передає "kfz10.de".

Новий Volkswagen Arteon включає в себе нові передні бампери і оновлені конструкції коліс.

Новим у стандарті Volkswagen Arteon є цифрова комбінація приладів. Остання версія інформаційно-розважального програмного забезпечення Volkswagen Arteon також поставляється з новим сенсорним екраном і додаванням бездротових автомобілів Apple CarPlay і Android.

Volkswagen Arteon R-Line забезпечує найкращий баланс між стилем і стандартними функціями.

У порівнянні з базовою моделлю, R-Line середнього класу має більш помітну передню частину з освітленою світловою смугою в решітці радіатора і більш спортивним бампером.

Він також поставляється в стандартній комплектації з більш шикарним салоном, який має ефектні вогні і бездротову зарядку.

Volkswagen Arteon R-Line також буде і в стандартній комплектації з помічником по утриманню смуги руху і розпізнаванням дорожніх знаків. Додавання нових і яскравих кольорів фарби робить Arteon більш привабливим, ніж раніше.

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