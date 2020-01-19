Мда. Є, є..... тільки що до мене зателефонував мер Києва Віталій Клічко........

Віталію не сподобалося, що я назвав його гнидою. Не думав, що пересічного пенсіонера читає сам мер!!!

Ми провели з ним дуже цікаву бесіду, спокійно і врівноважено. Він заявив, що готовий мене ознайомити з матеріалами аудиту по Зеленбуду м. Києва.

Я попросив ще матеріали по будівництву Шулявського мосту і як мені здалося Віталій трошки втратив впевненість в голосі. Хоча може все ж таки здалося!? Ну, все може бути. Напевно здалося, не може Чемпіон Світу з боксу хвилюватися перед якимось там колишнім ментом. (Хоча він чомусь спочатку думав, що я на даний час на посаді, а може йому так доповіли).

Ну, я так зрозумів (зі слів Віталія), що коли мені нададуть необхідні документи аудиту і якщо я не знайду там розкрадань бюджетних коштів то він хоче моїх публічних вибачень. ОК. Я ГОТОВИЙ!!!! В мене корони немає. Я вибачусь якщо там все чесно і копійка в копійку.

Але з початку документи!!!!

Ну а зараз звернення до моїх френдів - Друзі, якщо серед вас є люди які готові зі мною прийняти участь у вивчені документів прошу в команду. Давайте створимо таку робочу групу, щоб ми могли виявити розкрадання хоча б в тому що нам покажуть.

Які Ваші пропозиції!?)

ОООХХХХ, Віталій!!! Здається мені, що ти зробив велику помилку зателефонувавши мені)))))))) Хочу бачити документи!!!!!!

Юрій Покиньборода, екс-начальник Головного управління Національної поліції Луганської області